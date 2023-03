Inter-Juventus, enigma Di Maria risolto: le ultime di formazione

Inter-Juventus, Massimiliano Allegri è già focalizzato sul derby d’Italia: sono parecchi i dubbi di formazione.

Scocca finalmente l’ora del derby d’Italia. Inizia pian piano a salire la tensione per quello che sarà l’ennesimo capitolo della secolare rivalità tra Inter e Juventus, di fronte una contro l’altra domenica a San Siro. Una sfida da cuori forti, con cui entrambe le squadre concluderanno questo tour de force prima dell’imminente sosta per le nazionali.

L’Europa ha rigenerato sia nerazzurri che bianconeri. La squadra di Simone Inzaghi doveva difendere l’1-0 conquistato a Milano contro il Porto e grazie ad un’impeccabile prestazione difensiva ha strappato un pareggio in Portogallo. Dove dovrà recarsi nuovamente tra qualche settimana per affrontare il Benfica – carnefice della Juventus nella fase a gironi – con cui è stata sorteggiata nei quarti di finale. La formazione di Massimiliano Allegri ha invece superato senza grossi problemi l’ottavo di Europa League con il Friburgo, battuto 1-0 all’andata e 2-0 anche al ritorno. La prossima tappa, guarda caso, sarà sempre in terra lusitana. Vlahovic e compagni se la vedranno con lo Sporting, che ieri sera si è preso inaspettatamente lo scalpo dell’Arsenal. Un avversario da prendere con le pinze.

Inter-Juventus, semaforo verde per Di Maria

Ma ci sarà tempo per pensare ai biancoverdi portoghesi. L’attenzione del tecnico livornese ora è riservata esclusivamente all’Inter. In attesa della consueta conferenza stampa di domani, Allegri sta già pensando alla formazione che dovrà mettere in campo a San Siro.

In difesa potrebbe riproporre Gatti, uno dei migliori in campo in Germania, mentre sulla fascia destra è in dubbio la presenza di Cuadrado: se il colombiano non dovesse farcela l’allenatore si affiderà a De Sciglio. Un altro rebus riguarda la convocazione o meno di Milik: il polacco ha ormai recuperato ma difficilmente verrà rischiato domenica. Nessun problema infine per l’uomo più atteso, Di Maria. El Fideo, tenuto precauzionalmente a riposo in coppa, dovrebbe partire dal 1′ a Milano, a supporto di Vlahovic.