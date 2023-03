Lesione UFFICIALE: il fantasista salta la sfida con la Juventus

Lesione ufficiale e niente Juventus per il fantasista ex Napoli. Arriva il comunicato che spiega tutto.

La squadra di Allegri è adesso attesa da una parentesi certamente importante, destinata ad avere non poco peso ai fini dei piazzamenti finali e, dunque, delle prossime decisioni societarie legate al calciomercato e non solo.

Come ormai capito da tempo, grande ingerenza sarà rappresentata anche dalle questioni legali e dalle sentenze relative alle plurime questioni che hanno toccato la Juventus negli ultimi mesi.

Giusto e doveroso riconoscere, però, come i bianconeri non si siano quasi mai persi d’animo, cercando di rispondere presente anche dopo la penalizzazione dei quindici punti nonché dopo le asperità incontrate a inizio anno nuovo, quando la sentenza di cui appena detto sembrava poter scoraggiare Danilo e colleghi e portare nuovamente loro sull’orlo del baratro.

Grandi meriti vanno certamente riconosciuti a Massimiliano Allegri, straordinario gestore di uomini nonché mister da sempre in grado di affrontare con calma e serietà anche le parentesi più delicate e importanti.

Juventus, il comunicato ufficiale sorride ai bianconeri: non ci sarà

Bisognerà adesso confidare proprio in queste abilità del livornese, oltre che in quelle della squadra tutta, per affrontare il rush finale di una stagione che è pronta a entrare nel vivo dopo la pausa per le Nazionali prevista a partire dalla prossima settimana.

Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Europa League e la sentenza di Nyon che ha associato lo Sporting Lisbona alla Vecchia Signora, resta ancora vivo il percorso in campionato, da onorare fino alla fine e, come richiesto da Allegri, ignorando l’ancora momentanea defezione di quindici punti stabilita nelle aule di Tribunale.

Dopodomani ci sarà l’attesissimo derby di Italia, chiosante un vero e proprio tour de force che riprenderà poi il primo aprile con l’Hellas Verona. Proprio in vista della non semplice gara contro i gialloblù, arriva dal club avversario un importante comunicato ufficiale relativo alle condizioni di Simone Verdi.

“Hellas Verona FC comunica che gli esami strumentali a cui il calciatore Simone Verdi è stato sottoposto nelle ultime ore hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale sinistro”.