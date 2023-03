Sorteggio Europa League, UFFICIALE: l’avversaria della Juventus

Sorteggio Europa League, UFFICIALE l’avversaria dei bianconeri: tutti i dettagli dei quarti di finale della competizione.

Ieri la Juventus è uscita nuovamente vincitrice contro i tedeschi del Friburgo. A chiudere i giochi un grande gol di Federico Chiesa che ha sancito la fine del match con la vittoria dei bianconeri e la qualificazione ai quarti di finale di Europa League.

Adesso i giochi si fanno sempre più difficili visto che la fine della competizione si sta avvicinando e i bianconeri sono sempre più propensi ad andare fino in fondo. Andiamo, di seguito, a scoprire quale sarà la prossima sfidante della Vecchia Signora. Certamente le squadra rimaste non sono semplici, anzi, ci sarà da soffrire con qualsiasi avversaria. Anche la Roma dello special one è l’altra italiana qualificata ai quarti di finale della competizione.

Una doppia sfida che non ammetterà errori, nonostante tutto, nonostante la qualità dell’avversaria. La Juventus lo sa bene e sarà al massimo della concentrazione per centrare sempre di più l’obiettivo finale. Un trofeo che insegue da diverso tempo è che, quest’anno, potrebbe essere raggiungibile. Ma prima bisogna battere la prossima sfidante nel doppio scontro e non sarà, di certo, facile. Ora i bianconeri sono concentrati al massimo e galvanizzati dal buon stato di forma delle ultime partite. Tra Europa League e campionato, i bianconeri, possono ancora raggiungere obiettivi importanti, adesso più che mai bisogna perseguirli. Non ci resta che attendere questa importante sfidante tenendo innanzitutto in considerazione la qualità dell’avversario, a questi livelli non sono concessi errori. La Juventus dovrà uscire con un buon risultato già all’andata, così da arrivare alla sfida di ritorno con più tranquillità. Non sarà semplice ma i ragazzi hanno tutte le carte in tavola per fare la differenza e raggiungere il miglior risultato.

Sorteggio Europa League: ecco con chi se la vedrà la Juventus

Tutto pronto per l’inizio del sorteggio di Nyon: la redazione di juvelive.it seguirà l’evento con costanti aggiornamenti per fornirvi tutti i ragguagli.