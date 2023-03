Allegri sorprende tutti, sarà la prima volta: UFFICIALE, i convocati per Inter-Juventus

Allegri sorprende tutti, pochi minuti fa il club ha diramato la lista dei convocati. E c’è un’interessante novità.

A prescindere dalla posizione di classifica delle due squadre, il derby d’Italia ha sempre un grande fascino. L’ha ribadito in conferenza stampa anche lo stesso Massimiliano Allegri, rimarcando l’importanza di vincere questa partita, sempre molto sentita da entrambe le tifoserie. Per la Juventus sarà un esame dal valore non indifferente contro una squadra forte, che ha voglia di riscattare la sconfitta di venerdì scorso a La Spezia.

Sia bianconeri che nerazzurri sono reduci dagli impegni di coppa. In Champions League gli uomini di Simone Inzaghi hanno difeso l’1-0 dell’andata in casa del temibile Porto, avanzando ai quarti di finale, dove troveranno il Benfica. Ha superato il turno anche la Juventus, accedendo ai quarti di Europa League: Vlahovic e compagni si sono imposti 2-0 sul Friburgo, già regolato 1-0 all’Allianz Stadium. La domanda a questo punto è lecita: chi avrà risparmiato maggiori energie? La risposta, tuttavia, potrà darla solo il campo.

Allegri sorprende tutti, anche Sekulov tra i convocati

L’allenatore bianconero oggi non si è sbottonato troppo – come fa di solito – riguardo all’undici titolare che domani sera scenderà in campo a San Siro, davanti a settantamila spettatori. Nessuna novità, ad esempio, sulla possibile presenza di Angel Di Maria.

L’esterno argentino non è sceso in campo giovedì in Germania ed ha potuto recuperare dalle noie fisiche. Ma Allegri deciderà solo all’ultimo se farlo partire dal 1′. Intanto pochi minuti fa è stata diramata la lista dei convocati tramite gli account ufficiali. Come previsto, non partiranno per Milano né Pogba né Miretti, mentre è riuscito a recuperare in tempo capitan Bonucci: la sua presenza però resta in dubbio. Allegri ha convocato anche diversi giovani, tra cui Soulé, Iling-Junior e Barrenechea. E per la prima volta c’è anche Nikola Sekulov, talentino che si sta mettendo in mostra in Serie C con la Next gen.