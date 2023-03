Calciomercato Juventus, calvario infinito: ritorna a Torino

Scelta definitiva della big che non riscatta il centrocampista: ritorna alla Juventus

La Juventus si prepara al derby d’Italia contro l’Inter in campionato, un assaggio di quello che sarà il doppio confronto di Coppa Italia in semifinale.

Intanto la società continua a monitorare con attenzione le situazioni di mercato in vista della prossima estate dove potrebbero aprirsi diversi scenari interessanti. La Juve ha tante situazioni interne da risolvere, come il rinnovo di Adrien Rabiot e di Angel Di Maria. Ma anche la situazione relativa a Dusan Vlahovic che ha tante richieste in giro per l’Europa, specialmente in Premier League. Anche Alex Sandro e Cuadrado sono in scadenza a fine stagione e infatti la ‘Vecchia Signora’ sta seguendo da vicino alcuni giocatori che potrebbero rimpiazzarli, uno su tutti Alejandro Grimaldo del Benfica, cercato da tante squadre europee, una su tutte il Barcellona. Anche a centrocampo la situazione non è delle migliori: Pogba potrebbe andar via dopo una stagione trascorsa, di fatto, sempre ai box per un susseguirsi di infortuni. Paredes non verrà riscattato e tornerà al PSG dopo una stagione a dir poco deludente. Oltre ovviamente alla questione Rabiot. Oltre ai vari obiettivi che la Juventus sta seguendo, a fine stagione potrebbe tornare un centrocampista dal prestito.

Juventus, il Liverpool non riscatta Arthur

Il giocatore in questione è Arthur Melo, su cui la Juventus non ha creduto abbastanza, ma che a breve potrebbe tornare a far parte della rosa di Massimiliano Allegri.

Il brasiliano era approdato a Torino nel 2020, nello scambio col Barcellona che ha portato Miralem Pjanic in Catalogna. In due stagioni in bianconero, il centrocampista non è riuscito a dimostrare il suo reale valore. Spesso è sembrato un pesce fuor d’acqua nello scacchiere bianconero. Sfortunato anche a essere capitato in un momento molto particolare per il club, in un momento di passaggio. Ciò nonostante, è riuscito a conquistare una Coppa Italia e una Supercoppa italiana con Andrea Pirlo. A settembre 2022, nell’ultimo giorno della sessione estiva di mercato, si è trasferito in Premier League, al Liverpool che lo acquista con la formula del prestito con diritto di riscatto. Esordisce con i ‘Reds’ in Champions League contro il Napoli ma da quel momento le sue apparizioni si possono contare davvero sulle dita delle mani. Secondo quanto riportato dal ‘The Athletic’, il Liverpool ha deciso di non riscattare Arthur a fine stagione. Di conseguenza il brasiliano a giugno tornerà alla Juventus con cui ha un contratto fino a giugno 2025. A quel punto sarà la Juve a decidere cosa fare.