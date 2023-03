Dalla Juventus all’Inter: offerte rifiutate, sa già dove andrà

Rifiutate le offerte: Juventus e Inter si allontanano dal top player a parametro zero

La Juventus sta cercando anche un nuovo attaccante per la prossima stagione e vuole cercare di sfruttare le occasioni che si presenteranno a parametro zero.

I bianconeri a fine stagione potrebbero salutare Angel Di Maria che è in scadenza a fine stagione e anche Dusan Vlahovic ha tante richieste sul mercato e, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe lasciare Torino. La dirigenza sta cercando di mettersi al riparo, cercando nuove soluzioni e uno degli attaccanti che lascerà il proprio club a fine stagione è Roberto Firmino

Juventus e Inter snobbate, Firmino sa già dove andrà

Il centravanti brasiliano è in scadenza a giugno 2023 col Liverpool e ha già annunciato che non rinnoverà il suo contratto.

La lunga storia d’amore tra Firmino e i ‘Reds’ si interromperà dopo 8 stagioni. Negli ultimi tempi ha perso posizioni nelle gerarchie di Klopp, soprattutto con gli arrivi di Luis Diaz, Darwin Nunez e per ultimo Cody Gakpo. A 30 anni, però, Firmino ha ancora almeno un paio di stagioni ancora ad alti livelli e anche per questo, come sottolineato da ‘Football Insider’, il giocatore vorrebbe rimanere in Europa per giocare ancora ad alti livelli. Anche il club inglese ha confermato il divorzio con l’ex Hoffenheim a fine stagione. Diversi club dell’Arabia Saudita e dell’MLS stanno cercando di convincerlo ma Firmino vorrebbe continuare a giocare in Europa. In questo senso Inter e Juventus sono due candidate concrete. Al momento Firmino vuole concentrarsi solo sul Liverpool, per finire al meglio la stagione e cercare di contribuire a conquistare un posto in Champions League in una stagione fino a questo momento disastrosa.

La Juventus sta cercando di tenere calda la pista per il brasiliano, nel caso in cui Dusan Vlahovic vada via a fine stagione. Anche l’Inter deve rinnovare il reparto offensivo che ha comunque mostrato delle lacune in questa annata, soprattutto da parte di Romelu Lukaku che ha dovuto convivere con numerosi infortuni. Firmino, però, ha già deciso di rimanere in Europa ma nei suoi piani non sembra esserci spazio per la Serie A.