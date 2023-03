Calciomercato Juventus, firma da 10 milioni annui: Champions decisiva

La Juventus tenta a tutti i costi la firma del big: decisivo l’accesso in Champions League

La Juventus vuole arrivare in fondo in Europa League per tornare a vincere in una competizione europea e per assicurarsi l’accesso alla prossima Champions League che al momento in campionato appare un obiettivo lontano, vista la momentanea penalizzazione di 15 punti.

Allegri sta ritrovando giocatori importanti come Chiesa e Vlahovic. Entrambi sono tornati al gol nell’ultima gara contro il Friburgo e potrebbero ritrovare quella fiducia mentale che gli è mancata in questi ultimi mesi. Naturalmente i bianconeri si appoggiano molto ad Angel Di Maria ma sta giganteggiando anche Adrien Rabiot. Il francese si è preso la Juventus. Negli anni è stato spesso criticato e sottovalutato. Un pò per demeriti suoi, un po per troppa poca pazienza da parte dell’ambiente. In tanti lo consideravano un flop ma il giocatore non si è mai abbattuto e ha dimostrato sul campo di poter fare la differenza. Adesso, però, Rabiot sta dimostrando di aver acquisito una maturità sia tecnica che emotiva di grande spessore. I suoi numeri di quest’anno sono davvero sorprendenti: 9 gol e 3 assist tra campionato e coppe. Una delle sue migliori annate in termini di rendimento, la migliore in carriera in termini di reti realizzate, nonostante le difficoltà evidenti dei bianconeri. Il francese era stato a un passo dall’addio, direzione Manchester United.

Adesso è considerato imprescindibile per Massimiliano Allegri. Nell’ultima gara contro il Friburgo il riassunto statistico di Sofascore segnala 59 tocchi, 84% di precisione dei passaggi, 9 palloni recuperati, 5 opportunità create. Numeri da centrocampista “box to box” come piace ad Allegri, insomma e che rappresenta il prototipo del centrocampista moderno.

Juventus, pressing totale per il rinnovo di Rabiot

Adrien Rabiot è in scadenza con la Juventus a giugno 2023 ma il club vuole provare in tutti i modi a convincerlo a rimanere.

Di recente la dirigenza ha incontrato la mamma-agente del giocatore, Veronique, per iniziare dei dialoghi, con la speranza che possano rivelarsi proficui. Fino a poco tempo fa il rinnovo sembrava un miraggio, visto l’interesse molto forte della Premier League. Adesso la società è in pressing con l’entourage del giocatore. Continuano i contatti con Veronique che continua a chiedere 10 milioni di ingaggio netti a stagione. La Juventus potrebbe arrivare a 7,5. Ma l’ingaggio non è l’unico ostacolo. Un’altra discriminante sarà la partecipazione della Juventus alla prossima Champions League. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, questo potrebbe essere l’ago della bilancia principale sulla permanenza del francese a Torino. Attualmente l’accesso alla Coppa dei Campioni passa molto per il percorso in Europa League dove la squadra di Allegri dovrà vedersela con lo Sporting Lisbona nei quarti di finale.