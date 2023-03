La Juventus lo perde gratis: vola in Bundesliga

Svolta di calciomercato con la Juventus che perde il talento: arriva l’annuncio che spiazza tutti, vola in Bundesliga. Ecco i dettagli dell’accordo.

Il centrocampo è uno dei reparti che, storicamente, la Juventus ha sempre rinforzato nelle varie sessioni di mercato che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni. La scorsa estate, per esempio, a parametro zero è stato preso Pogba che non ha offerto il rendimento che in tanti si aspettavano. Ecco perché a compensare tutto ci hanno pensato Fagioli e Miretti che hanno trovato maggiore spazio e continuità. In cabina di regia l’innesto di Paredes doveva risolvere i problemi e invece le cose non sono andate nel migliore dei modi. Intanto arrivano le ultimissime notizie di calciomercato riguardo il giocatore che ha deciso di andare in Germania a discapito della Juventus.

Era un vecchio pallino della dirigenza bianconera che per parecchio tempo l’ha inseguito. Considerato il profilo perfetto, per far alzare il livello qualitativo e tecnico della rosa della Juventus che a centrocampo necessita ancora di rinforzi. Alla fine, però, il giocatore ha deciso di guardare ad altre società. Una svolta incredibile e inattese con il suo trasferimento pronto ad entrare nella fase conclusiva. La Juve, a questo punto, resta con il cerino in mano e dovrà guardare a nuovi obiettivi per rinforzare il centrocampo, considerato che Tielemans non potrà più arrivare alla Juventus nel prossimo calciomercato. Il centrocampista belga, infatti, ha deciso di lasciare il Leicester a parametro zero e di trasferirsi in Germania.

Calciomercato Juventus: lo stanno prendendo a parametro zero

Dopo quattro anni e mezzo Youri Tielemans lascerà il Leicester per andare in una nuova squadra. Il 25enne ha deciso di non restare in Inghilterra. La Juventus era sulle sue tracce ma alla fine il belga volerà in Bundesliga, ecco chi lo prende.

Secondo le ultime notizie di mercato raccolte da 90min, alla fine ad accogliere il centrocampista belga sarà la società tedesco con l’arrivo al Borussia Dortmund di Tielemans che può avvenire nel prossimo calciomercato. I tedeschi sono pronti a definire il tutto e a superare la concorrenza della Juventus che da tempo era sulle tracce del calciatore. Il centrocampista classe 1997 sarebbe un’opzione formidabile per il Borussia che la prossima estate rischia di perdere definitivamente un’altra stella ovvero Jude Bellingham che potrebbe partire per almeno 100 milioni di euro. Tielemans è il sostituto ideale dell’inglese. Adesso la Juventus dovrà farsene una ragione e puntare su nuovi obiettivi in mezzo al campo e abbandonare in maniera definitiva la pista che porta al centrocampista del Leicester che lascerà i Foxes a fine stagione a parametro zero per firmare con il Borussia Dortmund che ha messo sul piatto un ottimo stipendio che ha convinto il calciatore.