Niente Di Maria, 44 gol in due: Inter-Juventus, Allegri ha scelto l’attacco

Allegri ha scelto la formazione da mandare in campo domani contro l’Inter. Ecco l’undici della Juventus, niente Di Maria in attacco: scelti due bomber.

Un match difficile per i bianconeri che domenica affronteranno a San Siro l’Inter di Simone Inzaghi. Entrambe le squadre sono reduci dalle qualificazioni ai quarti di Champions ed Europa League. L’umore è davvero alto ma, allo stesso tempo, in campionato entrambe hanno bisogno e necessità di punti per aumentare il loro punteggio in classifica e inseguire gli obiettivi stagionali. Intanto arrivano le ultimissime notizie Juventus riguardo Angel Di Maria e la coppia d’attaccanti scelti da Allegri domani.

Deve fare i conti con le assenze Simone Inzaghi che ha dei seri problemi in difesa, a causa degli infortuni di Bastoni e Skriniar. Ecco perché la Juventus deve approfittarne e giocare con due attaccanti domani sera. Il reparto difensivo dell’Inter può essere il tallone d’Achille, lo sa bene Massimiliano Allegri che per il derby d’Italia ha scelto due bomber da 44 gol in due: ecco di chi si tratta.

Ultime Juventus: la decisione su Di Maria, ecco chi gioca in attacco

Le condizioni fisiche non proprie ottimali spingono Massimiliano Allegri a lasciare in panchina Angel Di Maria. L’argentino poteva essere l’uomo in più della partita di San Siro ma il suo stato di salute non è al meglio, nonostante il riposo contro il Friburgo la sensazione è che l’ex Psg anche contro l’Inter possa partire dalla panchina. Può essere determinate, comunque, nella ripresa quando la partita entrerà nel vivo.

Intanto il tecnico toscano ha scelto il duo d’attacco Juve per domani sera contro l’Inter: una coppia giovane e d’oro che in due valgono 44 gol.

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a sottolineare l’importanza di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic che rappresentano il futuro della Juventus. La dirigenza negli anni scorsi ha investito tanto sui due ex Fiorentina che si sono ritrovati a Torino lo scorso gennaio. Al di là di quello che può dare Di Maria sotto il punto di vista dell’esperienza e del carisma, anche Chiesa e Vlahovic possono essere determinanti e portare alla vittoria la Juventus. Iniziando già domani contro l’Inter. Per loro sarà un bel banco di prova. Già contro il Friburgo, in Europa League, entrambi sono stati protagonisti: prima il serbo nel primo tempo, con il gol che ha sbloccato la gara. E poi l’italiano alla fine con la rete del definitivo 2-0. Ecco perché domani può essere la loro occasione. Sfruttando anche l’assenza di Angel Di Maria, con Allegri intenzionato a non rischiarlo dall’inizio, il tecnico potrebbe schierare la Juventus con l’inedito tandem offensivo composto da Chiesa a supporto di Vlahovic. Un esperimento anche in previsione delle prossime partite e della prossima stagione.