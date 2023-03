L’incubo è realtà: Juventus, il crociato del gioiellino va KO

La Juventus si sta preparando ad un’altra grande sfida che l’attende nel corso di questa seconda parte della stagione, quella contro l’Inter.

Una sfida che mette in palio tre punti d’oro per la classifica, con i bianconeri che sono sempre più intenzionati a risalire la china per avvicinarsi al quarto posto. In attesa che arrivi poi l’esito del ricorso presentato contro i 15 punti di penalizzazione.

C’è curiosità riguardo la formazione che Allegri manderà in campo. L’allenatore livornese infatti deve fare i conti con alcune assenze e nemmeno stavolta potrà contare su Pogba. In questa stagione sono sbocciati tanti giovani talenti della Next Gen e non è da escludere che da qui e fino alla fine delle ostilità possa esserci spazio per altri ragazzi che continuano a inseguire un sogno. Quello di giocare in serie A. Un sogno che non potrà essere però realizzato da un difensore della Next Gen, che ha subito un grave infortunio.

Juventus, lesione al crociato per Stramaccioni

Diego Stramaccioni, colosso classe 2001 della seconda squadra bianconera che milita in serie C, infatti dovrà stare fermo a lungo ai box. “A seguito della distorsione del ginocchio destro rimediata durante l’allenamento di oggi, Diego Stramaccioni è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica, che ha evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore.

Il calciatore sarà sottoposto nei prossimi giorni ad intervento chirurgico” è la nota che si legge sul sito internet ufficiale del club. Non sono ancora ovviamente stati stabiliti i tempi di recupero, ma un infortunio del genere prevede comunque diversi mesi di stop. Per Stramaccioni è facile pensare ad un rientro per la prossima stagione. Brambilla dovrà fare a meno di lui in questo finale intenso di stagione.