Benzema-Juventus, scacco matto diabolico: sono costretti a prenderlo

Calciomercato Juventus, il Real Madrid valuta l’alternativa offensiva che va in contrasto con i bianconeri: i dettagli.

Il Real Madrid sta valutando la possibilità di trovare un’alternativa offensiva a Karim Benzema e sembra aver messo gli occhi su uno dei giovani talenti della Serie A che tanto piace ai bianconeri.

Come infatti comunicano nelle indiscrezioni di ‘Tuttojuve.com’, al Real Madrid piace un giocatore in particolare. Per molti versi un enfant prodige, più volte paragonato già ad Haaland. Si tratta del danese che, nonostante la giovanissima età, sta, letteralmente, scavalcando qualsiasi gerarchie e facendo impazzire la Serie A, stiamo parlando del classe 2003 Johan Hojlund.

Calciomercato Juventus, anche il Real su Hojlund

Hojlund, classe 2003, è considerato uno dei migliori prospetti del calcio danese e si è fatto notare per la sua velocità e la sua abilità nel segnare gol. Nonostante la giovane età, è già stato impiegato in prima squadra dall’Atalanta, diventando un vero e proprio protagonista. Il Real Madrid sembra essere molto interessato a Hojlund, ma dovrà fare i conti con la forte concorrenza di altre squadre europee, tra cui appunto la Juventus, che ha già avviato dei contatti con l’Atalanta per sondare la disponibilità del club bergamasco a cedere il giovane talento danese.

Certamente la concorrenza del Real Madrid, per i bianconeri, non è certamente la migliore delle situazioni ma rimane sempre vivo l’interesse. Non resta che attendere per vedere quale sarà la decisione finale del Real Madrid e se riuscirà ad assicurarsi il giovane danese, oppure se la Juventus riuscirà a strapparlo alla concorrenza e a farlo rimanere in Italia. Una cosa è certa: Johan Hojlund sembra destinato a diventare una delle stelle del calcio europeo nei prossimi anni, e molte squadre si stanno già preparando a contenderselo.