Dalla Juventus al Milan: qualcuno ha già detto sì

Calciomercato Juventus, dall’estero sono convinti, potrebbe arrivare in Italia ad un ottimo prezzo: derby dalla Serie A.

Dall’estero, esattamente dal portale ‘footballinsider247’, ha parlato Alan Hutton ex leggenda e opinionista del calcio inglese.

Proprio a proposito di un giocatore in particolare, Hutton è convinto che dalla prossima stagione si potrà vederlo in Italia. Si tratta di un profilo particolarmente apprezzato dalle big italiane, soprattutto da Milan e Juventus, che potrebbe arrivare intorno ad un’offerta di 22 milioni di sterline.

Loftus-Cheek al Milan per 22 milioni di sterline: Hutton dice sì

Stando infatti all’intervista dell’ex leggenda della Premier, alla domanda di un possibile arrivo del giocatore del Chelsea in Serie A, Hutton ha così risposto: “Andare al Milan potrebbe essere una grande mossa. Tomori c’è già a Milano, conosce bene Tammy Abraham che è alla Roma. Quindi avrà una buona idea da questi ragazzi di com’è laggiù in Serie A. Penso che potrebbe fare molto bene”.

In sostanza, nonostante l’interesse dei bianconeri, si parla del giocatore del Chelsea verso Milano alla cifra di 22 milioni di sterline per la prossima sessione di mercato. Certamente un grande colpo vista la qualità del giocatore in questione. La Serie A negli ultimi periodi sta monitorando diversi profili dalla Premier League, giocatori inglesi che stanno già facendo la differenza. Abraham è uno e Tomori al Milan sta dimostrando di poter essere quel profilo decisamente importante. Loftus-Cheek potrebbe essere l’upgrade dei rossoneri anche se, come dicevamo poc’anzi, la Juventus continua, comunque, a seguire l’operazione. Staremo a vedere chi avrà la meglio.