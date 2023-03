Inter-Juventus, parapiglia a San Siro: faccia a faccia con Lukaku

Inter-Juventus, scintille poco prima della mezz’ora: l’intervento ai danni di Lukaku ha scatenato un capannello. Ecco cosa è successo.

Si sta chiudendo la prima frazione di gioco a San Siro: al momento la Juventus guida le operazioni in virtù della rete messa a segno da Filip Kostic. Il serbo è riuscito a battere Onana con un fendente a fil di palo che non ha lasciato scampo all’incolpevole portiere nerazzurro.

La rete è stata però convalidata dopo un check del VAR durato alcuni minuti. Sotto la lente di ingrandimento sono finiti due tocchi di braccio, uno di Rabiot e uno di Vlahovic, che non sono stati giudicati punibili dal direttore di gara. Scenario che ha contribuito ad infiammare gli animi, con la partita che si è subito incattivita. Al 28′ sullo sviluppo di un’azione in verticale dell’Inter due interventi duri di Bremer e Gatti – non giudicati fallosi da Chiffi – Lukaku ha avuto una reazione veemente che lo ha portato al faccia a faccia proprio con il difensore brasiliano della Juventus. Un botta e risposta che è stato documentato dai telecronisti di DAZN, ma del quale le immagini non hanno fornito ragguagli. La situazione non è poi degenerata, con gli animi che si sono subito stemperati. Il gioco è proseguito senza provvedimenti disciplinari.