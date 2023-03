Ingenuità clamorosa, UFFICIALE: salta la Juventus

Ingenuità del difensore che viene ammonito e salterà la sfida della 28ª giornata contro la Juventus: ecco di chi si tratta

La Juventus scende in campo alle 20:45 a San Siro contro l’Inter nel derby d’Italia che chiuderà la 27ª giornata di Serie A.

La Juve è fresca di qualificazione ai quarti di finale di Europa League, ottenuta nel doppio confronto col Friburgo e ha pescato lo Sporting Lisbona nel prossimo turno. Intanto questa sera è chiamata ad una grande prova per superare un Inter che è reduce dalla qualificazione ottenuta contro il Porto. La Juventus vuole chiudere al meglio questa fase di campionato prima della sosta. Al rientro in campo il primo Aprile, i bianconeri affronteranno all’Allianz Stadium l’Hellas Verona che oggi ha perso a Marassi 3-1 contro la Sampdoria. La squadra di Zaffaroni contro la Juventus dovrà anche fare a meno di uno dei suoi difensori.

Ingenuità di Coppola che era diffidato: salta Juventus-Hellas Verona

Si tratta di Diego Coppola. Il difensore classe 2003 era diffidato ed è stato ammonito nella gara odierna.

Una grossa ingenuità quella di Coppola che salterà la trasferta di Torino contro la Juventus del primo Aprile. Il Verona deve fare i conti anche con questa pesante assenza, in un momento di grande difficoltà, soprattutto dopo la sconfitta di oggi nello scontro diretto con la Sampdoria. Un’altra sconfitta per l’Hellas, la terza nelle ultime 5 partite (sconfitte contro Roma, Fiorentina e Samp, pareggi con Spezia e Monza). L’ultima vittoria del club veneto risale al 13 febbraio, ormai più di un mese fa, contro la Salernitana. Adesso sono già 4 i punti di distacco dallo Spezia quartultimo e appena 4 quelli di vantaggio sulla Samp penultima. L’assenza di Coppola in un match proibitivo come quello contro la Juventus è l’ennesimo problema per Zaffaroni che dovrà studiare un modo per sostituirlo.