Juventus, altri guai in arrivo: inchiesta della Procura di Cagliari

Inchiesta Procura Cagliari: cosa c’entra la Juventus, tutta la veirità

Le plusvalenze sono sempre al centro del dibattito: adesso anche la Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo in merito alla cessione di Alberto Cerri, che si è trasferito a titolo definitivo dalla Juve al Cagliari. Svelati tutti i dettagli sulle indagini delle forze dell’ordine.

Nella giornata di oggi è arrivata la notizia riguardo la decisione della Procura di Cagliari che, dopo aver ricevuto i documenti dai colleghi torinesi, ha aperto un fascicolo in merito alla vendita dell’ex attaccante della Juventus Cerri al Cagliari.

Il procuratore Rodolfo Sabelli ha dato mandato al gruppo che si occupa di reati finanziari di analizzare il tutto. A riportare la notizia è l’Unione Sarda che spiega come la cessione di Cerri al Cagliari ha permesso alla Juventus di iscrivere a bilancio una plusvalenza di 8-9 milioni di euro. Nessuno è ancora iscritto nel registro degli indagati anche perché le indagini sono alle fasi in iniziali. Buona parte degli accertamenti fatti sono stati eseguiti dalla Procura di Torino e trasmessi già a quella di Cagliari per competenza. Questa è l’unica operazione finita nel mirino con la vendita dell’attaccante Cerri che dalla Juventus si è trasferito al Cagliari nel 2018. Adesso bisognerà capire se le parti in causa hanno commesso delle irregolarità riguardo questa trattativa di calciomercato e se il valore del giocatore è stato aumentato per favorire la Juventus che a bilancio ha scritto una plusvalenza di 8/9 milioni di euro.