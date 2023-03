Inter-Juventus senza fine: c’è un altro fallo di mano non visto

C’è un altro fallo di mano non visto da nessuno durante la sfida Inter Juventus. Emergono dei nuovi video, svelati tutti i dettagli.

La vittoria della Juventus, nel derby d’Italia contro l’Inter, è finita al centro del dibattito mediatico a causa della prestazione dell’arbitro Chiffi e degli addetti al Var. Nel mirino c’è il gol di Kostic, viziato precedentemente da un fallo di mano di Rabiot. Le polemiche hanno fatto da contraltare al successo dei bianconeri che hanno ottenuto una vittoria davvero importante su un campo difficile come quello di San Siro. Ovviamente è stato già spiegato che il tocco di Rabiot non è chiaro ed evidente e per questa ragione il Var non ha chiamato Chiffi alla revisione, intanto spuntano nuovi video che nessuno ha visto.

Prima della rete di Kostic c’è un presunto tocco di mano di Adrien Rabiot. Nell’azione che ha portato alla rete del serbo, infatti, il francese per gestire la palla sfiora con il braccio la palla che rimbalza successivamente sulla mano di Vlahovic. Nel prosieguo dell’azione la sfera viene gestita nuovamente da Rabiot che serve Kostic che segna la rete del definitivo 1-0.

Tutto questo ha scatenato l’ira di molti tifosi interisti che hanno contestato la scelta del Var di non far rivedere il presunto tocco di braccio di Rabiot all’arbitro Chiffi. La spiegazione per il quale le immagini non sono state fatte vedere è perché l’azione in questione non è chiara. Spuntano nuovi video che mostrano incertezza riguardo il tocco di mano di Rabiot, ecco tutti i dettagli.

Inter-Juventus, continuano le polemiche: emergono dei nuovi filmati

Sui social da ieri sera sono spuntati numerosi video riguardo il presunto tocco di braccio di Adrien Rabiot, che ha portato poi alla rete di Kostic. Ecco nuovi video.

Nel corso della trasmissione Mediaset Pressig, andata in onda domenica sera subito dopo la partita su Italia 1, l’ex arbitro ed esperto moviolista Graziano Cesari ha espresso il suo parere in merito alla convalida del gol di Kostic e al tocco di braccio di Rabiot. In una nuova immagine, infatti, è evidente – secondo il fischietto – come Vlahovic abbia aggiustato il pallone con il braccio prima di servire Rabiot. Un fallo, che anche i giocatori dell’Inter hanno contestato durante la partita.

Lo stesso Barella, infuriato per la decisione di Chiffi, ha contestato il tutto beccandosi anche l’ammonizione. Inter-Juventus, comunque, continua a far discutere e la polemica proseguirà ancora per diversi giorni, per buona pace dei tifosi bianconeri che sui social sono pronti a difendersi e a contrattaccare.