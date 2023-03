Juventus, infortunio Chiesa: UFFICIALE, l’esito degli esami

Juventus, ieri di nuovo uscito non appena entrato contro l’Inter. Oggi è arrivato l’esito degli esami per Federico Chiesa.

Non c’è pace per Federico Chiesa. Entrato ieri in campo al minuto 66 nel corso della partita vinta 1-0 a San Siro contro l’Inter, ha dato dei buoni segnali anche dal punto di vista della corsa e delle iniziative personali. Neppure 20 minuti dopo, però, all’83esimo ha dovuto chiedere il cambio per un problema alla gamba. Il figlio d’arte ha sentito un fastidio e ha preferito non rischiare.

Massimiliano Allegri ha spiegato la situazione di Chiesa nell’intervista post-partita di ieri.

“Federico ha una tendinite che si porta dietro da un po’, ogni tanto ha paura e così si deve fermare”.

Chiesa sta vivendo una stagione da incubo. Ogni volta che sembra pronto per rientrare si ferma nuovamente per un problema fisico. La sua condizione è ancora precaria e sicuramente in questo momento la fortuna non è dalla sua parte. Col Friburgo era tornato al gol e sembrava poter essere l’inizio di una nuova stagione per il figlio d’arte che, ieri, però si è dovuto fermare ancora una volta.

Infortunio Chiesa, il comunicato ufficiale della Juventus

Sospiro di sollievo per Chiesa

“Gli esami ai quali è stato sottoposto Federico Chiesa nella giornata odierna presso il J|Medical in seguito al problema riscontrato ieri sera hanno escluso lesioni. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno”.

Per fortuna non ci sono lesioni, e l’obiettivo sarà quello di riaverlo a disposizione il più presto possibile. Salterà gli impegni con la nazionale italiana e proverà così ad accelerare i tempi di recupero senza inutili rischi.