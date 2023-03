Calciomercato Juventus, affare da 50 milioni: il domino lo porta da Allegri

La Juventus è costantemente al lavoro anche sul fronte del calciomercato guardando alla prossima stagione agonistica.

A gennaio la squadra torinese non ha messo a segno alcun colpo in entrata, mandando ogni discorso alla prossima estate. Quando per forza di cose andranno fatti degli investimenti importanti per far sì che la rosa possa rimanere competitiva.

La dirigenza della Juventus avrà senz’altro già in mente quali potrebbero essere i nomi giusti per potenziare il proprio organico. Quel che è certo è che bisognerà muoversi con anticipo se si vorrà bruciare la concorrenza. I bianconeri vogliono puntare sulla linea verde, ma proprio riguardo tanti giovani di qualità potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Massima attenzione dunque da parte dei tifosi riguardo le possibili mosse che la Juve farà nel corso delle prossime settimane. Come ormai avviene da qualche tempo a questa parte si guarderà ai parametri zero, con tante occasioni possibili.

Juventus, niente N’Dicka, lo United vira altrove

Giugno si sta avvicinando e con questo mese anche la scadenza di tanti contratti. Ingaggiare calciatori senza spendere nulla per il cartellino è ormai una prerogativa di tutti i grandi club e la Juve non fa eccezione. Con una pretendente che potrebbe venir meno per un possibile obiettivo bianconero, ovvero N’Dicka.

🚨Excl : Axel Disasi 🇫🇷💫 ▫️Un RDV a eu lieu il y a environ deux semaines entre l'entourage du joueur et Manchester United. ▫️Monaco est prêt à le ceder pour 50M€. ▫️D'autres clubs de PL sont là. Avec @sebnonda https://t.co/rXWUt4G8Bb — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 21, 2023

Il giovane difensore centrale dell’Eintracht si libera a zero ed ha tanti corteggiatori. L’effetto domino però potrebbe spingerlo verso il bianconero, visto che lo United ha virato altrove. Si parla infatti di un interesse degli inglesi nei confronti di Axel Disasi del Monaco, centrale per il quale i Red Devils potrebbero mettere sul piatto ben 50 milioni di euro.