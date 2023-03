Calciomercato Juventus, fino alla fine Di Maria: arriva il primo sì

Nuovo possibile scenario nel futuro di Angel Di Maria: la Juventus adesso ci spera concretamente

La Juventus sembra essere uscito dal burrone e ha ritrovato quella solidità che l’aveva sempre contraddistinta.

Contro l’Inter a San Siro ha dato una grande prova di forza, nonostante le polemiche arbitrali sul gol di Kostic. I bianconeri sembrano aver trovato una propria identità ma la rinascita della squadra di Massimiliano Allegri è partita in maniera netta dalla risalita di Angel Di Maria. L’argentino, da quando è tornato dal Qatar con il titolo di campione del Mondo, ha cambiato marcia anche con il club. Prima di dicembre la sua sembrava essere una stagione da singhiozzo, costellata da numerosi problemi fisici. Dopo il Mondiale anche il suo atteggiamento è cambiato e la squadra lo ha seguito. La qualificazione ai quarti di Europa League è passata anche da lui con il gol all’andata contro il Friburgo e ancor prima la sua tripletta aveva deciso la gara di ritorno col Nantes.

Il ‘Fideo’ è in scadenza con i bianconeri a fine stagione e da tempo si parla di un possibile ritorno in Argentina, al Rosario Central, dove tutto era iniziato. Nel suo futuro, però, potrebbe esserci un colpo di scena.

Juventus, si tratta per il rinnovo di Di Maria

Fino a poco tempo fa sembrava impossibile convincere Di Maria a rimanere oltre il termine del suo contratto. Adesso, però, le cose potrebbero cambiare.

Adesso il ‘Fideo’ è più sereno e si appresta a vivere le prime gare da campione del Mondo con la nazionale. Nonostante il risentimento muscolare, Di Maria era in panchina nella gara contro l’Inter per supportare la squadra, a testimonianza della leadership che esercita sul gruppo e dell’attaccamento alla maglia bianconera dopo pochi mesi. Tra la dirigenza bianconera e l’entourage dell’argentino la trattativa per il rinnovo è pronta a entrare nel vivo. L’aspetto economico non appare un problema per il suo rinnovo. Lo è maggiormente l’ambizione del progetto bianconero. Di Maria vuole un progetto ambizioso dove la squadra possa competere per i massimi obiettivi. In attesa del 19 aprile, quando ci sarà la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che si esprimerà (anche) sul -15 in classifica. Al momento c’è uno spiraglio per convincere l’argentino a rimanere e questo è da considerarsi già un primo grande passo.