Sarri lo soffia alla Juventus: in bianconero ci va un altro

Calciomercato Juventus, non solo i bianconeri adesso c’è anche la concorrenza della Lazio: tutti i dettagli dell’operazione.

Nonostante il cambio di quasi tutta la dirigenza, in casa Juventus c’è ancora un obiettivo dichiarato. Un nuovo direttore sportivo che sta acquisendo diversi consensi, diventando, di fatto, il più richiesto del campionato italiano.

Proprio in casa bianconera il sogno continua ad essere Giuntoli del Napoli, profilo che sembra in piena linea su ciò che vuole la Juventus in questo momento. Il profilo però, si legge da ‘Il Mattino’, quotidiano vicino all’ambiente partenopeo, che sarebbe ricercato, direttamente, anche dalla Lazio dell’ex storico del Napoli, Maurizio Sarri.

Giuntoli conteso tra Juventus e Lazio: Sarri lo vuole

Proprio Giuntoli sarebbe una richiesta specifica del tecnico toscano Maurizio Sarri che non sembra avere troppo feeling con l’attuale ds Tare. Si legge infatti dall’indiscrezione che la richiesta esclusiva arriverebbe proprio dall’ex allenatore del Napoli che già aveva dimostrato molto affiatamento ai tempi del Napoli.

Giuntoli, però, è conteso anche dalla Juventus che sta cercando sempre un nuovo profilo con grande esperienza e con ottimi risultati. Tutti requisiti che corrispondono all’identikit di Giuntoli che potrebbe lasciare Napoli in caso di offerte importanti. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi del caso ma, certamente, Giuntoli è un nome che piace molto alle big della Serie A: Juventus in primis.