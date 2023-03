La Juventus è solo un ricordo: pronto un contratto a vita

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico ‘Mirror’, adesso la situazione per il giocatore potrebbe decidersi in un modo decisamente inaspettato.

L’attuale estremo difensore dell’Aston Villa, Emiliano Martinez, potrebbe rimanere nel suo club nonostante l’interesse che aveva mosso la Juventus per il portiere argentino campione del Mondo nei recenti Mondiali in Qatar.

Martinez vuole rimanere all’Aston Villa

Martinez, che si è trasferito all’Aston Villa dall’Arsenal, ha avuto una stagione eccezionale, diventando uno dei migliori portieri della Premier League. Queste prestazioni hanno attirato l’attenzione anche di squadre estere, soprattutto della Juventus che lo valutava come valida alternativa a Tek. Il club bianconero avrebbe mostrato un discreto interesse nei suoi confronti ma che potrebbe essere vano.

Sembra, infatti, che Martinez voglia rimanere all’Aston Villa e continuare a fare la storia con il club inglese. Secondo le fonti del Mirror, il portiere sarebbe felice di restare all’Aston Villa e continuare a giocare in un ambiente familiare. L’interesse della Vecchia Signora non è stato l’unico per Martinez durante l’ultimo periodo di mercato. Anche il Tottenham e l’Arsenal, il club che l’ha lasciato partire, avrebbero mostrato parecchio interesse nel riaverlo. Martinez ha una lunga carriera davanti a sé e il suo futuro sembra essere molto promettente. Certamente questo cambierebbe i piani della Juventus che adesso potrebbe puntare su altri profili, magari su un usato sicuro made in Italy.