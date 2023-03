Juventus-Chelsea, la ripicca è infuocata: firma last minute

Juventus-Chelsea, ripicca infuocata e firma last minute. Sta succedendo in questi giorni, con ripercussioni importantissime in Premier League e non solo.

La vittoria della squadra di Allegri a Milano ha certamente acuito e infiammato le consapevolezze nei confronti di una compagine che ha degnamente reagito e risposto dopo le potenziali difficoltà postume alla penalizzazione di quindici punti che ben altro impatto avrebbe potuto avere.

Superate le settimane immediatamente successive alla sentenza, infatti, Bremer e colleghi sono riusciti a trovare la strada giusta da seguire, compattandosi e di fatto ignorando la momentanea situazione in classifica, restando concentrati sul presente e sulla strada da seguire per continuare degnamente un iter di rinascita degnamente avviato negli ultimi mesi calcistici del 2022.

Calciomercato Juventus, tradimento e firma imminente per Mount

L’attesa per la sentenza definitiva sui fatti noti a tutti rappresenta certamente un elemento importante e destinato ad avere un’ingerenza di non poco conto su quelle che saranno le valutazioni finali, ai fini del calciomercato e non solo.

Su tale fronte, da 90min.com giungono aggiornamenti di non poco conto legati alle possibili mosse della società in estate. Durante il trimestre estivo, infatti, si potrebbe assistere al ritorno di fiamma di scenari di cui già dettovi in passato e che hanno certamente rappresentato motivo di interesse nel corso della passata estate nonché della campagna acquisti invernale.

In particolar modo, la su citata fonte ha parlato del possibile futuro di Mason Mount, qualitativo centrocampista del Chelsea, sarebbe finito nel mirino dell’élite di Premier League e, in particolar modo, di Newcastle, Liverpool e le due squadre di Manchester.

Il Chelsea ha da tempo ponderato una decisione ferma: qualora non rinnovasse con i Blues, infatti, si è deciso di venderlo in estate. In questa fase, però, i londinesi starebbero dialogando col calciatore per comprendere se ci siano i margini di un punto di incontro.