Juventus impietrita: addio gratis, accordo lampo in Bundesliga

Juventus impietrita e accordo immediato in Bundesliga: trasferimento da 150 milioni di euro e sostituto gratis!

Tante questioni andranno certamente attenzionate in casa bianconera al termine di una anno fin qui molto particolare che potrebbe comunque regalare non poche soddisfazioni ad una piazza che fino a qualche anno fa combatteva per scenari ben più importanti. A Torino si è infatti presa consapevolezza di dover fare i conti con un momentaneo ridimensionamento, certamente naturale anche alla luce del dominio durato più di una decade cui sta facendo seguito una parentesi di inflessione certamente non destinata a durare in eterno.

Se si sottolinea il fatto che, nonostante i quindici punti di penalizzazione, la qualificazione Champions rappresenti ancora un risultato alla portata e, ancora, che la Juventus sia in lotta per portare a casa due trofei, si comprende bene come lo status di questa squadra sia tutt’altro che irrisorio, rispetto a quanto si possa pensare o si voglia far credere in ambienti esterni e forse invisi alla stessa Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, 150 milioni e sostituto gratis: il Borussia Dortmund ‘gode’ due volte

Ad oggi, nel mondo Juventus tutto, c’è una sola e grande consapevolezza. Quella legata al dover pensare unicamente al presente per poi cercare di concretizzare importanti passi in avanti nel corso del calciomercato estivo, destinato a poter rappresentare momento di svolta e ulteriore step di un processo di rinascita da tempo iniziato ma ad oggi ancora procedente con singulti.

In particolar modo, a Torino si sa bene di dover affrontare tutta una serie di questioni di non poco conto. Tra queste, quella anche legata al rinnovamento di un centrocampo al quale nemmeno Pogba e Paredes sono riusciti ad apportare i giusti aiuti. Su tal fronte, dunque, non sfugga quanto raccolto da Fussballtransfers.com, a detta dei quali, Youri Tielemans potrebbe approdare al Borussia Dortmund.

Il talentuoso belga lascerà da svincolato il Leicester a giugno ed è finito nel mirino del fior fiore della Premier League, oltre che di una Juventus che da tempo è sulle sue tracce. La su citata fonte osserva come sia però anche in lizza del club tedesco, prossimo a incassare circa 150 milioni di euro per Bellingham ma al contempo desideroso di rimpolpare questa regione in modo economico