“Atteggiamento provocatorio”: UFFICIALE Juventus, ecco quante gare salterà

Juventus, ufficiale la sentenza sulla squalifica. Ecco quante gare dovrà saltare il giocatore bianconero: i dettagli.

Durante la super sfida che ha visto trionfare la Juventus in trasferta a San Siro contro l’Inter, oltre all’episodio del gol, c’è stato uno scontro verso la fine della gara.

L’episodio incriminato ha visto protagonisti D’ambrosio dell’Inter e Paredes che si sono battibeccati a fine gara ricevendo cartellini dall’arbitro. Ma adesso l’interrogativo è quante giornate dovrà saltare il centrocampista argentino della Juventus? Oggi è arrivata la sentenza ufficiale che ne ha quantificato il numero preciso.

Paredes squalificato per una giornata

Grazie a tutti! 🏟 una sola voce, quella bianconera 🤍🖤 Juve-Verona è sold-out! — JuventusFC (@juventusfc) March 21, 2023

Il centrocampista bianconero, si legge dal comunicato, verrà squalificato una giornata per “Atteggiamento provocatorio nei confronti di un giocatore della squadra avversaria“. Sentenza che non ammette sconti. Adesso Allegri non lo avrà a disposizione per la prossima sfida di campionato.

Paredes è stato protagonista, come detto poc’anzi, di un episodio verso la fine della gara che non è stato esente da provvedimenti da parte del direttore di gara. Come sappiamo il derby d’Itali si è concluso con una vittoria decisamente meritata da parte della Juventus che è uscita con tre punti importanti da una sfida decisamente importante per la classifica e per la zona europea, di nuovo alla portata nonostante la penalizzazione dei quindici punti.