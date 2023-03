Calciomercato Juventus, un altro talento per Allegri: contatti col Genoa per il gioiello

La Juventus ha individuato un nuovo talento che potrebbe fare al caso di Allegri: contatti col Genoa per il riscatto

La Juventus sembra aver trovato una propria identità che nella prima parte di stagione sembrava solamente un miraggio.

I bianconeri hanno cominciato ad inanellare risultati importanti e di conseguenza la fiducia è cresciuta. Dal post penalizzazione, la squadra di Allegri ha avuto una reazione d’orgoglio che gli ha permesso di ottenere risultati anche inaspettati, come la vittoria contro l’Inter a San Siro o l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Massimiliano Allegri ha avuto la bravura di inserire tanti giovani in un momento molto complicato nella storia del club e ad oggi questi ragazzi si stanno rivelando determinanti. Uno su tutti Nicolò Fagioli che ormai è un titolare nel centrocampo bianconero e sta mettendo in mostra qualità molto importanti. Il classe 2001, però, non è il solo.

La Juve sta valorizzando anche Fabio Miretti e Iling Junior e per ultimo Enzo Barrenechea, anche lui prodotto della Next Gen. La prima squadra ha questa grande possibilità di attingere da una seconda squadra molto competitiva e avrebbe già individuato un altro giovane talento che potrebbe rivelarsi prezioso nella Juventus del futuro.

Juventus, contatti col Genoa per riscattare Besaggio

La Juventus è rimasta piacevolmente colpita dal talento di Michele Besaggio. Centrocampista classe 2002 di proprietà del Genoa, in prestito alla Juventus Next Gen dove sta disputando il campionato di Serie C.

Il suo ruolo naturale è quello del centrocampista centrale ma all’occorrenza può giocare anche da trequartista. In stagione ha collezionato 2 gol e 5 assist ed è diventato un punto di riferimento della squadra di Massimo Brambilla. Le trame di gioco dei bianconeri passano quasi sempre dai piedi di Besaggio che in poco tempo è diventato uno dei giocatori più interessanti della Next Gen. La Juventus sta valutando la possibilità di trattenerlo e, secondo le indiscrezioni raccolte da ‘TuttoJuve.com’, presto dovrebbero iniziare i primi contatti tra bianconeri e Genoa per discutere proprio del riscatto del 20enne Michele Besaggio.