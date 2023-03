‘Chiama’ la Juventus per il rinnovo: “Qui sto benissimo”

Calciomercato Juventus, chiama i bianconeri per il rinnovo: “Faccio un lavoro bellissimo e sto benissimo”. Si apre uno scenario importante

E pensare che era già stato ceduto. O meglio: la Juve aveva trovato un accordo ma poi lui, sparando alle stelle, ha ripreso un aereo per Torino tornando alla base. A pensandoci adesso viene il mal di testa, per quello che si sta vedendo. Il migliore in stagione, di certo non era pensabile. Eppure è così.

Merito di Allegri che gli ha dato sempre fiducia, merito anche suo, che nonostante il contratto in scadenza ha deciso, comunque, di dare tutto. Crescendo in maniera esponenziale e diventando decisivo. Sì, adesso Rabiot è imprescindibile per la Juventus. Anche se, la Juventus, sa benissimo che lo potrebbe perdere a parametro zero alla fine di questa stagione. Di offerte ne arriveranno a bizzeffe e qualcuna, probabilmente, è già arrivata. Ma dal ritiro della nazionale francese, il centrocampista ha rilasciato un’intervista esclusiva a TuttoSport dove apre scenari importanti.

Calciomercato Juventus, Rabiot apre al rinnovo

“Per il momento non ci sono novità per il mio futuro – ha detto Rabiot – ma sicuramente parleremo presto perché tra circa due mesi la stagione sarà finita. Ma io sono tranquillo”. Questo il preambolo. Poi, la presa di posizione, netta, che lascia davvero delle speranze.

“C’è la possibilità di andare via ma c’è pure la possibilità di firmare un altro contratto con la Juventus – ha detto Rabiot – perché mi sento bene a Torino, faccio un bel lavoro nel club e c’è un buon rapporto con i dirigenti, compagni e allenatore. Anche lui mi ha aiutato in questi due anni dandomi molta fiducia. Credo che tutto questo sia importante per stare bene”. Insomma, adesso la palla passa alla Juventus che sa bene, comunque, che deve alzare la posta in gioco per riuscire a strappare la firma di un giocatore che sta dimostrando tanto e che è diventato un punto fermo. Ripartire da Rabiot sarebbe il massimo.