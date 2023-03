Si è incontrato con la Juventus: addio Milan, sta succedendo di tutto

Calciomercato Juventus, sta succedendo davvero: ha incontrato i bianconeri ed è pronto a dire addio al Milan. Ecco la svolta

Le voci ci sono state da un poco di tempo. E adesso si sarebbe passato ai fatti, tant’è che tra le parti ci sarebbe stato un primo incontro, conoscitivo, per iniziare a capire se ci sono i margini di una trattativa per il prossimo anno.

A spiegarlo è stato Sportitalia, che parla di un primo approccio tra la Juventus e il direttore sportivo del Milan Massara. “Ci sarebbe stato un incontro nei giorni scorsi tra Massara, attuale braccio destro di Maldini al Milan, e la Juventus. Un incontro conoscitivo. Il che non esclude la presenza di Cherubini, che avrà un ruolo diverso all’interno della Juventus, tornerebbe a fare quello che faceva prima con Paratici. Il club bianconero starebbe cercando un nuovo, tra virgolette, Paratici, soprattutto il Paratici dei tempi di Marotta, il primo Paratici, non il secondo”. Queste le parole del direttore del canale tematico Michele Criscititello.

Calciomercato Juventus, si cerca un diesse

La Juve come sappiamo sta cercando a un poco di tempo una figura da mettere in società con il ruolo di direttore sportivo e si è parlato anche di Giuntoli, del Napoli, uno che da un paio d’anni a un lavoro strepitoso.

Ma anche il profilo di Massara piace dalle parti della Continassa e, se davvero quest’incontro c’è stato, allora si può tranquillamente affermare che l’attuale dirigente rossonero sia il favorito numero uno per arrivare alla corte del presidente Ferrero. Si muove quindi la dirigenza bianconera, e lo fa con largo anticipo per cercare di farsi trovare pronta la prossima stagione. Una situazione in divenire, in continuo movimento.