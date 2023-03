Lo smacco delle Aquile, pausa Nazionali nefasta: la Juve lo sta perdendo

Pausa Nazionale nefasta per la Juventus sul fronte calciomercato: arriva la firma che mette a dir poco in salita lo scenario.

I bianconeri hanno fin qui dimostrato una felice capacità nel saper affrontare degnamente questioni complicate sul campo e non solo. Dopo l’inflessione post Mondiale, generata dalla sentenza di cui ormai sappiamo tutti, gli uomini di Allegri sono riusciti a trovare una buona continuità, sia sul fronte dei risultati che di gioco.

Particolare attenzione andrà adesso rivolta ai prossimi e ultimi due mesi di campionato, potenzialmente fondamentali per tracciare la strada da seguire anche in futuro e dalla quale potrebbero dipendere le decisioni del club, sul fronte del calciomercato e non solo.

Al netto della sottrazione di quindici punti, la Juventus sembra consapevole di poter ancora anelare ad un piazzamento nella zona Champions League, oltre che all’inseguire un trionfo in una competizione europea che, seppur cadetta, rappresenterebbe comunque un grande traguardo.

Calciomercato Juventus, rinnovo durante la sosta: colpaccio sempre più lontano

In attesa dei responsi del prato verde, arrivano sul fronte mercato aggiornamenti di non poco conto legati al futuro di un giocatore finito nel mirino della Juventus e non solo. Seppur con la consapevolezza che bisognerà attendere sentenze giudiziarie e di campo per comprendere quale possa essere il futuro del club, ai piani alti della società si sta già sondando il terreno per eventuali rinforzi.

Da qualche mese, in particolar modo, si era iniziato a parlare del terzino del Benfica, Alex Grimaldo, finito nel mirino anche della Premier League e della Ligue 1, oltre che di una Roma che sembrava aver in lui individuato uno dei potenziali rincalzi per una fascia sinistra rimasta a lungo sguarnita per gli infortuni della vecchia conoscenza juventina, Leonardo Spinazzola.

Secondo A Bola, però, le Aquile portoghesi starebbero approfittando di questa pausa delle Nazionali per risolvere alcuni nodi contrattuali, cercando di rinnovare quegli elementi prossimi alla scadenza e sui quale si vorrebbe ancora continuare a fare affidamento.

Oltre che ad Otamendi e Cher Ndour, nella lista figura proprio il talentuoso esterno mancino, reduce da un campionato che non lascia dubbi sul suo status di importanza e che il Benfica vorrebbe continuare a trattenere.