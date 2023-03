Milik-Morata, la Juventus ci ‘ricasca’: ecco cosa sta succedendo

La Juventus valuta il riscatto di Arkadiusz Milik ma rispunta l’ipotesi Morata: ecco cosa sta succedendo nel mercato bianconero

La Juventus sta valutando le strategie future di mercato, non solo per quanto riguarda il reparto difensivo ma anche in attacco.

Angel Di Maria è in scadenza a fine stagione e tutto lascia pensare che possa tornare in Argentina per chiudere la carriera al Rosario Central, club della sua città natale, oppure spararsi le ultime cartucce in un campionato di primissimo piano. Dusan Vlahovic, invece, rimane un grosso punto interrogativo. Per quanto il serbo abbia ancora un altro anno di contratto, in Premier League diverse squadre hanno messo gli occhi su di lui, due su tutte Manchester United e Arsenal. Anche Real Madrid e Atletico Madrid, però, ci stanno facendo più di un pensiero. Insomma tante incertezze anche nel reparto offensivo che costringono la Juventus a darsi da fare per trovare dei potenziali sostituti. La Juventus sta valutando attentamente anche la situazione di Arkadiusz Milik che si intreccia, in qualche modo, con quella di Alvaro Morata.

Juventus, Milik o Morata: il dubbio dei bianconeri

Arkadiusz Milik è arrivato in estate a Torino, in prestito dall’Olympique Marsiglia. In maniera anche inaspettata, il polacco ha avuto un ottimo impatto con la Juve, realizzando 8 gol tra campionato e Champions League.

Adesso è alle prese con un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per 7 partite ma sembra pronto a rientrare dopo la sosta. La Juventus sta valutando se riscattarlo dal club francese. Pochi giorni fa durante la Palermo Football Conference, l’agente dell’attaccante ex Napoli, Marco Sommella, ha dichiarato: “Arek voleva a tutti i costi la Juve, ci sono i presupposti perché rimanga ma al momento la Juventus ha cose più importanti a cui pensare. Vedremo più avanti”. Parole che lasciano intravedere più di una possibilità per la permanenza di Milik a Torino anche per la prossima stagione.

La Juve, però, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, sta valutando anche l’ennesimo ritorno di fiamma con Alvaro Morata. Lo spagnolo è in scadenza a giugno 2024 con l’Atletico Madrid che sarebbe disposto a sacrificarlo per la giusta cifra. Il dilemma della ‘Vecchia Signora’ riguarda questi due attaccanti: da una parte il riscatto di Milik a 7 milioni di euro più 2 di bonus, dall’altro il terzo ritorno a Torino di Morata.