Hazard alla Juventus: la soffiata è clamorosa

Hazard alla Juventus, il fantasista belga è ormai un esubero al Real Madrid: il suo acquisto si è rivelato un clamoroso flop.

Il primo ad essere consapevole che la sua avventura al Real Madrid sia stato un totale fallimento è proprio lui stesso. Lo ha più volte ammesso, anche pubblicamente. E questo non può che provocargli una certa sofferenza.

Sbarcato nella capitale spagnola nell’estate 2019 dopo sette meravigliose stagioni al Chelsea, Eden Hazard sembrava fosse pronto per diventare il nuovo idolo dei tifosi dei Blancos. L’ennesimo giocatore portatore sano di classe pura passato da quelle parti, che non avrebbe fatto rimpiangere Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, l’anno prima aveva detto addio scegliendo di portare il suo talento alla Juventus. Ed invece l’acquisto del fantasista belga si è rivelato un flop clamoroso. A Madrid Hazard non è stato neppure l’ombra di quel fenomenale calciatore che a Londra ha fatto la fortuna dei Blues, arrivando a vincere tutto. Dalla Premier League alla Champions, passando per svariati titoli nazionali. Oggi l’ex Chelsea è un esubero: in stagione è sceso in campo solo sette volte tra le varie competizioni ed è finito ai margini della rosa di Carlo Ancelotti.

Hazard alla Juventus, l’intermediario Gardi: “Hazard fu a un passo dai bianconeri”

Hazard ha compiuto da poco 32 anni ed è legato al Real Madrid da un altro anno di contratto. Impensabile, tuttavia, che il belga rimanga ad ammuffire a Madrid, senza collezionare neanche un solo minuto.

Il suo futuro resta incerto. Se dovesse scattare nuovamente la scintilla, potrebbe fare comodo a tante squadre, anche in Italia. Non è un caso che Hazard venga frequentemente accostato a diversi club di Serie A, compresa la Juventus. Del resto, come ha riferito oggi l’intermediario George Gardi al quotidiano Il Tempo, il giocatore qualche anno fa fu a un passo dal vestire la maglia bianconera. Queste le parole di Gardi: “A livello internazionale – ha detto – mi sarebbe piaciuto portare Hazard dal Chelsea alla Juventus nel 2019 e nel 2020 Aubameyang dall’Arsenal al PSG. Nonostante qualche tentennamento decise per il Real, mentre per Aubameyang ero già sull’aereo per Londra quando l’Arsenal bloccò la trattativa”.