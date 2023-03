La Juventus si “accoda” ad Allegri: il tik tok fa impazzire i tifosi

La Juventus si “accoda” ad Allegri, il club ha pubblicato un video esilarante citando la frase dell’allenatore bianconero.

L’eco delle polemiche è ancora molto forte. E si sente anche a distanza di giorni, quando siamo ormai in clima nazionali. La sfida di campionato tra Inter e Juventus di domenica scorsa, del resto, non poteva non lasciare strascichi.

I tifosi nerazzurri sono andati su tutte le furie per via di un presunto fallo di mani di Rabiot nell’azione che ha portato al gol di Kostic, quello che ha poi deciso il big match di San Siro. L’arbitro Chiffi, su suggerimento del Var, ha inteso convalidare la rete dell’esterno serbo, considerando che le immagini non chiariscono se il tocco con il braccio da parte del centrocampista francese ci sia stato oppure no. Un episodio in ogni caso discutibile, che a fine gara ha voluto commentare anche Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, come al suo solito, non le ha mandate a dire davanti alle telecamere.

La Juventus si “accoda” ad Allegri, sui social spunta un video con il do you remember

“Non mi faccia arrabbiare – ha detto Allegri al giornalista di Dazn Marco Cattaneo, tirando in ballo il gol annullato in autunno contro la Salernitana – Perché all’epoca non è successo niente? Non mi fate arrabbiare. Le decisioni dell’arbitro vanno accettate. All’andata con l’Inter ci hanno annullato un gol che non si sapeva. Gli episodi vanno accettati. Siamo molto signori, non facciamo tanto casino”.

..e la #Juventus che fa un video su TikTok con “Do you remember?” 😂😂😂😂😂😂😂😂😂pic.twitter.com/rL25YiPQAE — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) March 23, 2023

Ha fatto sorridere, infine, il “do you remember” pronunciato nella conferenza stampa post-partita dall’allenatore bianconero, in riferimento ad un torto subito lo scorso anno, sempre contro l’Inter. Una frase che la Juventus ha indirettamente citato in un video comparso poche ore fa sull’account ufficiale del club sul social TikTok, facendo letteralmente impazzire il popolo juventino.