Allegri recupera i pezzi: ufficiale Juventus, si è allenato in gruppo

Allegri recupera i pezzi, continuano ad arrivare buone notizie per il tecnico livornese in vista della ripresa delle ostilità.

Nonostante la maggior parte dei giocatori bianconeri sia sparsa in giro per il mondo, dati gli impegni con le rispettive nazionali, i cancelli della Continassa rimangono aperti. La squadra di Massimiliano Allegri – o meglio, i “superstiti” – sta continuando ad allenarsi sui prati del quartier generale della Juventus, in vista di un aprile che si preannuncia caldissimo.

Quello odierno è l’ultimo allenamento prima di tre giorni di riposo. L’allenatore livornese vuole che i suoi si prendano un ulteriore momento di relax prima di un nuovo tour de force, ancora più importante rispetto al precedente. La Juve, ricordiamolo, è in lotta su tutti e tre i fronti. Campionato, Europa League, Coppa Italia. Quando riprenderanno le ostilità, oltre a dare continuità alla rimonta verso il quarto posto, bisognerà pensare anche alla doppia semifinale di Coppa Italia con l’Inter. Una sorta di finale anticipata, visto che dall’altro lato del tabellone ci sono Fiorentina e Cremonese. Ma dopo gli impegni coi nerazzurri, battuti nell’ultima giornata di campionato, Allegri dovrà focalizzare la sua attenzione sullo Sporting, avversario dei bianconeri nei quarti di finale di Europa League.

Allegri recupera i pezzi, torna ad allenarsi anche Miretti

In attesa di riabbracciare i nazionali, l’allenatore bianconeri ha motivi per sorridere. È ormai pienamente recuperato Arek Milik, fermo dallo scorso gennaio per infortunio. Dalla prossima gara di campionato con il Verona sarà a disposizione anche l’attaccante polacco.

Un’altra buona notizia riguarda Fabio Miretti, tornato ad allenarsi parzialmente con i compagni. Ci sarà bisogno anche di lui in un finale di stagione incandescente. Il giovane centrocampista bianconero ha dovuto fare i conti con un problema all’adduttore, che gli ha impedito di scendere in campo a Friburgo. Problema che gli ha fatto saltare anche gli impegni della nazionale Under-21 di Nicolato, che nel pomeriggio affronterà la Serbia in amichevole. Infine, il gruppo ha focalizzato l’attenzione su torelli, esercitazioni su sfide di uno contro uno e tre contro due prima di chiudere la sessione con una partitella finale.