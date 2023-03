Del Piero e Chiellini insieme alla Juventus, soffiata da sballo: “Contatti avviati”

Soffiata da sballo e contatti avviati: Del Piero e Buffon insieme alla Juventus, ecco cosa sta succedendo.

Abbiamo spesso evidenziato come i prossimi mesi potrebbero essere decisivi in casa bianconera da plurimi punti di vista, non solamente sportivi. Le questioni di campo restano certamente quelle più immediate e da monitorare, con la consapevolezza che da esse e dai loro responsi potrebbe dipendere il futuro modus operandi del club.

Quest’ultimo sa di andare incontro ad una parentesi di potenziali e grandi novità, endogene alla società stesse ma destinate ad abbracciare anche calciomercato e modifiche che permettano di migliorare ulteriormente una rosa che, pur avendo palesato diverse difficoltà, ha sciorinato al contempo un valore e dei margini di crescita che potrebbero destinarla a scenari ancora più importanti nel prossimo futuro.

Juventus, doppio ritorno in bianconero: contatti avviati con Del Piero e Chiellini

L’obiettivo attuale è quello di degnamente proseguire il cammino avviato con Allegri, concludendo una stagione complicata per motivi non unicamente sportivi e alla fine della quale potrebbero arrivare importanti aggiornamenti anche sul fronte penalizzazione e dei consequenziali provvedimenti nei confronti della società.

Seppur con la consapevolezza che manchi ancora del tempo e che il focus debba restare sul cammino in campionato, all’ombra della Mole Antonelliana si iniziano a profilare i primi interessanti scenari per il futuro bianconero.

Al di là delle valutazioni di cui detto sopra, una certa attenzione sarà rivolta anche all’organigramma e all’inserimento di figure che ben conoscano la storia di questo club e della piazza, fungendo da trainanti nonché coadiuvanti in una fase storica ben lungi da quella di assoluto dominio che aveva contraddistinto la Juventus nel recente passato.

In tale ottica, dunque, si leggano gli ultimi aggiornamenti del giornalista Franco Leonetti che ha parlati di contatti avviati per portare nuovamente a Torino, questa volta per un ruolo cravattato, Giorgio Chiellini e Alessandro Del Piero. Questo il contenuto del Tweet: “Nuova Dirigenza Juventus: i contatti con Chiellini e Del Piero sono stati avviati da tempo, la notizia fresca è che le due figure potrebbero non essere una alternativa all’altra“.