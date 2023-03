Dybala, la Juventus e quei 50 milioni: Nerozzi svela tutto

Dybala, le storie continuano ad essere molto tese tra l’entourage dell’argentino e il club bianconero. L’opinione del giornalista a TvPlay.

Quasi trecento partite, condite da oltre cento gol. Quella tra Paulo Dybala e la Juventus, insieme per sette lunghe stagioni, non si può certo derubricare ad una fugace storia d’amore. L’argentino è stato uno dei grandi protagonisti del primo quinquennio allegriano: arrivato appena ventenne dal Palermo, a Torino ha avuto modo di crescere e mettere in mostra tutto il suo talento, facendo incetta di scudetti e titoli vari.

Un rapporto che, tuttavia, si è inasprito negli ultimi mesi torinesi del giocatore, oggi alla Roma. È ancora fresca l’interminabile telenovela sul rinnovo del contratto, terminata solo quando, ormai un anno fa, l’allora amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene comunicò ai giornalisti che la Juventus non avrebbe rinnovato la “Joya” argentina. Un addio annunciato, dunque. Che si è consumato tra le lacrime, copiose, dello stesso Dybala durante l’ultima partita allo Stadium. Momenti dolci che, oggi, appaiono lontanissimi. Ben presto, infatti, Dybala e la Signora potrebbero darsi appuntamento in tribunale per via dell’indennizzo che l’entourage pretende dal club per la differenza tra ciò che avrebbe percepito con il quinquennale proposto dai bianconeri e quello che prende con il club giallorosso in base al triennale firmato la scorsa estate.

Dybala, Nerozzi: “Non è corretto dire che il giocatore chiede 50 milioni alla Juve”

Un’indiscrezione che ha fatto andare su tutte le furie i tifosi juventini. Che anche dopo l’addio hanno sempre nutrito un certo rispetto per il loro ex idolo.

Di questa situazione ha parlato anche il giornalista Massimiliano Nerozzi, intervenuto oggi ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch. “Non è corretto dire che Dybala chiede 50 milioni alla Juventus”, ha spiegato. “La cifra, che era curiosa, è venuta fuori da delle mail sequestrate dalla Guardia di Finanza, datate 2022, in cui l’avvocato di Dybala faceva notare le perdite di Dybala per il mancato rinnovo rispetto a quanto prende ora alla Roma, circa 49,4 milioni. Su questo si è innestato il discorso tra un avvocato della Juventus e l’avvocato di Dybala Ferrari, in cui si cercava di transare i 3,8 milioni dei mancati stipendi e un danno morale per il mancato rinnovo, circa 5 milioni”.