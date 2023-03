La goccia fa traboccare il vaso: “Allegri nuovo CT dell’Italia”

La goccia che fa traboccare il vaso, dopo la sconfitta di ieri dell’Italia contro l’Inghilterra tifosi scatenati sui social: “Allegri nuovo ct”.

L’avventura della nazionale italiana nelle qualificazioni al prossimo Europeo, quello dell’estate del 2024 che si giocherà in Germania, è iniziata male. A Napoli, la squadra di Mancini, ieri sera ha perso 2-1 contro l’Inghilterra. E, soprattutto nel primo tempo, non è mai riuscita a giocare a pallone. Un divario netto, un poco cancellato dalla prestazione caratteriale del secondo tempo. Ma non è bastato.

E ancora oggi cerchiamo di capire come sia stato possibile vincere quell’Europeo a Wembley, proprio contro gli inglesi. Vabbè, meglio così, com’è stato è stato. Adesso però, dopo la delusione clamorosa di non esserci qualificati ai Mondiali, ci sarebbe da prendersi un’altra qualificazione per la Germania che, come sappiamo, evoca dei ricordi bellissimi. Ma dopo ieri sera, nonostante come detto un secondo tempo diverso al primo, sono molti quelli che chiedono l’esonero di Mancini. E molti altri hanno già deciso chi dovrebbe sostituirlo.

La goccia che fa traboccare il vaso, Allegri subito azzurro

Sì, sui social molti tifosi si sono scatenati chiedendo l’esonero di Mancini e indicando Massimiliano Allegri, attuale tecnico della Juventus, come possibile successore del commissario tecnico sulla panchina azzurra.

Sono state tantissime le prese di posizione nei confronti dell’allenatore della Juventus, che ovviamente non pensa proprio alla Nazionale, almeno per ora, ma è concentrato sul finale di stagione con i bianconeri che nonostante tutto può regalare ancora soddisfazioni.

Mancini needs to go… his time passed. Thanks for the Euro.

Next manager: Spalletti DeZerbi Allegri Italiano — Alex MP (@AlexMP_MD) March 23, 2023

Only one man can save this Italian national team, and as a Juventus fan I'm willing to give away our beloved manager for the love and respect of FIGC. Serial winner Max Allegri, go and shine my brother🖤🤍 pic.twitter.com/IAlqBmebQT — Michel Ibrahim (@majkibra) March 24, 2023

C’è solo un uomo che può salvare questa nazionale…

Fortunatamente però la sua panchina è salda come mai prima d’ora. pic.twitter.com/p3bFXk3YKb — Marco (@JFCmarco) March 23, 2023

Sappiamo tutti chi vincerà la quinta coppa del mondo targata #Italia. #allegri pic.twitter.com/a6t4fNdRU0 — Acciughina con fagioli (@max_aIIegri) March 23, 2023