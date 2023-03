Calciomercato Juventus, lo United getta la maschera: resta in Premier

Calciomercato Juventus, il centrocampista in scadenza di contratto dovrebbe restare in Inghilterra: ecco chi gli farà posto.

La pausa per gli impegni delle nazionali garantisce un po’ di respiro ad una Juventus che da febbraio in poi ha giocato praticamente ogni tre giorni. L’Europa League è una competizione che toglie molte energie, visto che per qualificarsi agli ottavi di finale bisogna affrontare uno spareggio. I bianconeri l’hanno superato in maniera brillante, travolgendo nella gara di ritorno i francesi del Nantes.

Nel turno successivo si sono imposti invece sui tedeschi del Friburgo, segnando tre reti complessive e non subendone nessuna. Il livello, però, adesso è destinato a salire: nei quarti la squadra di Massimiliano Allegri se la vedrà con il temibile Sporting, giustiziere dell’Arsenal. Un avversario dotato di indubbie qualità, che già in passato ha dimostrato di poter creare grattacapi a formazioni di caratura superiore. Nel caso in cui la Signora riuscisse a superare il turno, affronterebbe la vincente della sfida tra il Manchester United e il Siviglia. I Red Devils sono la grande favorita per la vittoria della coppa ed un’eventuale semifinale con i bianconeri emanerebbe certamente enorme fascino.

Calciomercato Juventus, i Red Devils in vantaggio nella corsa a Tielemans

Il blasonato club inglese potrebbe presto diventare un “avversario” piuttosto ostico anche in sede di mercato. Dall’Inghilterra, infatti, restano fermamente convinti che la sponda rossa di Manchester sarà la prossima destinazione di Youri Tielemans, centrocampista in forza al Leicester che a giugno si libererà a zero dal suo attuale club.

Erik ten Hag a fine stagione chiederà nuovi investimenti, soprattutto a centrocampo, dove sono diversi i giocatori che potrebbe lasciare Old Trafford. Uno che ha le valigie in mano, come riporta il Manchester Evening News, è l’olandese van de Beek: oltremanica non è mai riuscito a tornare ai livelli della precedente esperienza all’Ajax, neppure dopo l’arrivo del suo vecchio tecnico. La sua uscita dovrebbe fare posto al centrocampista belga, la scorsa estate finito nel mirino della Juventus.