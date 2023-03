Diavoleria United, Juventus all’inferno: ‘scippano’ il millenial di ghiaccio

Calciomercato Juventus, scippo d’oro per uno degli attaccanti più promettenti del panorama calcistico europeo. Coinvolto anche Vlahovic.

In questi ultimi anni abbiamo assistito a plurimi cambiamenti in casa bianconera, da tanti punti di vista. Al di là delle recentissime questioni legate alle plusvalenze e alle ripercussioni giuridico-sportive che potrebbero derivarne, non poche novità hanno contraddistinto il club durante la fase Agnelli, prima della sortita degli scorsi mesi.

Ci riferiamo certamente a vicende endogene al club, quali l’addio di Marotta, ma anche a tante altre novità più legate al mondo sportivo vero e proprio.

Basti pensare al momentaneo addio di Bonucci e al tempestivo ritorno il successivo anno, nonché a nobili addii di profili quali Marchisio, Chiellini, Buffon o Barzagli, osso duro di una squadra che ha dominato per più di una decade in Italia e che ha saputo dire la propria anche in Europa, pur non riuscendo mai a inserire quel tassello finale per completare un puzzle di per sé quasi perfetto.

Calciomercato Juventus, offerta in arrivo per Hohjilund: coinvolto anche Vlahovic

Importanti cambiamenti hanno poi certamente interessato anche l’attacco, rimasto orfano di un personaggio emblematico e qualitativo quale Paulo Dybala e contraddistintosi in questi anni per diverse operazioni di non poco conto.

Dalla creazione dell’asse HD tra i due argentini, Paulo e Gonzalo, al pagamento della clausola del Pipita per provare a vincere la Champions con la mostruosa macchina da gol ex Napoli. Il tutto passando per lo stacanovismo di Mandzukic, l’addio di Tevez, i corteggiamenti verso Dzeko o, ancora, il ritorno di Morata dopo un’estate di grandi corteggiamenti a Suarez.

Anche nel prossimo futuro diverse operazioni di mercato potrebbero abbracciare il reparto offensivo, al netto della ancora viva fiducia nei confronti di un giocatore che ha rappresentato per la Juventus uno degli esborsi più importanti del recente passato, Dusan Vlahovic.

Il futuro del serbo potrebbe essere al centro anche di un interessante vicenda riguardante Rasmus Hojlund, rivelazione e intuizione dell’Atalanta finita anche nel mirino della Juventus e dell’élite del calcio continentale.

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Danimarca riportate da Tipsbladet, infatti, il Manchester United avrebbe allacciato i rapporti con i bergamaschi per presentare un’offerta a giugno, ben consapevole del gran valore del bomberino danese. La Juve osserva con interesse e dovrà adesso decidere il da farsi, consapevole, appunto, che un eventuale affondo non potrà che dipendere anche dal futuro di Vlahovic.