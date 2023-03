Il doppio affare sblocca la Juventus: Milinkovic Savic arriva “gratis”

Per la Juventus le prossime settimane saranno molto importanti, ci sarà da lavorare su più fronti per arrivare agli obiettivi prefissati.

I bianconeri sono impegnati sul campo a dare il massimo per centrare dei traguardi importanti. Un piazzamento in zona Champions League, ma non solo. Si punta a vincere la Coppa Italia ma anche e soprattutto l’Europa League, che garantisce allo stesso modo un posto nella prossima Champions.

Ci sono diverse situazioni extracampo da affrontare per la Juventus, con la dirigenza che però in ogni caso deve anche iniziare a pensare al futuro. Ad una squadra da rafforzare in tutti i reparti, con l’arrivo di elementi di spessore internazionali che dovranno essere la guida dei giovani sui quali il club sta puntando e sui quali punterà anche in futuro. Una linea verde da seguire con grande attenzione, non bisogna dimenticare nemmeno gli elementi che attualmente giocano con un’altra maglia.

Juventus, dalle cessioni di McKennie e Kulusevski il tesoretto da reinvestire

Per finanziare il prossimo calciomercato la Juventus però potrà contare su un tesoretto in arrivo da possibili cessioni, del resto sono tanti i calciatori di proprietà che attualmente si trovano in prestito altrove e potrebbero essere riscattati.

Analisi di #Tuttosport su un possibile “tesoretto” #Juventus proveniente dalle cessioni dei calciatori in prestito. Già certa quella di Dragusin, le uniche 2 che vedo molto probabili sono quelle di #Kulusevski e #McKennie. #Arthur e #Zakaria per me IMPOSSIBILI (a quelle cifre)

🔽 pic.twitter.com/4tK9500Su0 — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) March 25, 2023

Tuttosport ha riepilogato la situazione dei prestiti bianconeri. Con i riscatti di McKennie e Kulusevski, tra quelli più onerosi, che potrebbero garantire alla Juventus i soldi necessari per andare all’assalto di Milinkovic-Savic, che continua ad essere uno degli obiettivi primari per rinforzare la squadra del futuro.