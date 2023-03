Altro che Juventus: panchina saltata e primo colpaccio gratis

Il calciomercato della Juventus è sempre un argomento molto caldo, lo è ancora di più in questo momento di sosta del campionato.

Bocce ferme in questo weekend, con tanti calciatori della rosa di Allegri che sono impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Gli altri invece stanno già lavorando in vista della ripresa delle ostilità. I bianconeri scenderanno in campo in serie A giorno 1 aprile per affrontare il Verona.

Ci apprestiamo a vivere le fasi cruciali della stagione e la Juventus può vantarsi di essere ancora in corsa su tre fronti. L’obiettivo è quello sì di approdare al quarto posto in classifica (molto dipenderà anche dall’esito del ricorso contro la penalizzazione di 15 punti), ma anche quello di riuscire a portare a casa almeno un trofeo tra Coppa Italia ed Europa League. Vincere questo torneo vorrebbe dire garantirsi anche un posto nella prossima edizione della Champions. E dunque importanti introiti economici.

Juventus, Zaha al Tottenham con Pochettino?

I bianconeri sono chiamati però anche a iniziare a muoversi sul calciomercato, alla ricerca delle pedine giuste per far sì che la squadra possa rimanere competitiva sia in Italia che in Europa. Alla Juventus che verrà serviranno dei rinforzi praticamente in tutte le zone del campo.

Anche in attacco, dove però un possibile obiettivo pare destinato a sfumare. Si tratta di Zaha, attaccante del Crystal Palace che ormai da diversi mesi viene accostato alla squadra torinese. Un calciatore che piace a diverse squadre, visto che è in scadenza di contratto e può essere ingaggiato a parametro zero. Il ribaltone che potrebbe a breve esserci a breve al Tottenham – scrive il Sun – con il possibile ritorno di Pochettino in panchina potrebbe infatti spingere Zaha verso la firma con gli Spurs. Pronti a offrirgli un ingaggio importante per fargli dire sì.