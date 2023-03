L’apprendistato è finito: finalmente alla Juventus, Allegri decisivo

Grandi manovre in casa Juventus per il prossimo calciomercato. Allegri avrà un ruolo determinante per l’arrivo del calciatore, ecco svelati tutti i dettagli.

E’ uno dei migliori prospetti che, fino a questo momento, si è messo in mostra in questa stagione. Ecco perché per la prossima stagione il suo futuro potrà essere in una big di Serie A come la Juventus che lo sta seguendo da diverso tempo. Allegri avrà un ruolo decisivo per il suo arrivo in bianconero. Ecco le promesse del tecnico che possono spingere il calciatore a vestire la maglia della Vecchia Signora.

Ci sono delle novità riguardo il mercato della Juventus con la dirigenza a lavoro per costruire una squadra giovane e di qualità in vista della prossima stagione. Si punterà su pochi over ma tanti Under 25 che avranno sempre più spazio in prima squadra.

Le idee sono abbastanza chiare, ecco perché uno dei protagonisti di questa stagione della Serie A potrebbe cambiare maglia e vestire quella della Juventus che è pronta a prenderlo nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Juventus: Allegri decisivo, arriva a Torino

I prossimi saranno mesi decisivi, di programmazione per la prossima stagione. La società è in attesa di capire come andrà a finire il ricorso al Coni in merito alla penalizzazione di 15 punti che può determinare, in un modo o nell’altro, il cammino in campionato della squadra.

Intanto la società ha già tracciato le linee per il calciomercato estivo 2023. L’obiettivo è quello di ringiovanire la rosa della Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate dal giornalista Mirko Di Natale, Allegri è pronto a riaccogliere alla Juventus Rovella. Ad oggi, infatti, ci sono delle buone possibilità affinché il giocatore possa far parte della prima squadra. Dopo Miretti e Fagioli, infatti, il tecnico dei bianconeri è pronto a puntare anche sul talento cresciuto nel settore giovanile del Genoa e che attualmente sta ben impressionando al Monza, dove è in prestito. Fino a questo momento il classe 2001 ha totalizzato 19 presenze con la maglia dei brianzoli, conquistando la fiducia prima di Stroppa e poi di Palladino. Numeri importanti i suoi con prestazioni d’alto livello che hanno catturato l’attenzione degli osservatori della Vecchia Signora. Ecco perché, salvo ripensamento o colpi di scena, il futuro di Rovella per la prossima stagione sarà alla Juventus. Il calciatore può prendere il posto di Paredes, che non sarà riscatto e tornerà al Psg, dopo la sua deludente annata in bianconero.