Vlahovic in gol, ma Allegri è silurato: addio Juventus, esplode il caso

La rete di Dusan Vlahovic con la Serbia ha aperto il dibattito all’interno dell’ambiente Juventus. Una situazione compromettente, che rischia di alzare un vero polverone contro Allegri, ecco spiegati i motivi.

Con la sua Nazionale Dusan Vlahovic ha trovato subito gol. Ieri, alla prima uscita della fase di qualificazione ai prossimi Europei del 2024, il serbo è andato in rete durante la partita contro la Lituania vinta 2-0. Ecco perché il successo dell’ex Fiorentina ha fatto discutere molti juventini che hanno puntato il dito, nuovamente, contro Massimiliano Allegri. Nel mirino c’è il rendimento di Vlahovic alla Juventus, ben al di sotto delle aspettative.

Fino a questo momento con la Juventus Vlahovic, tra Serie A, Coppa Italia, Champions ed Europa League, ha totalizzato 28 presenze con 11 gol e 4 assist. Numeri al di sotto delle aspettative dei tifosi che attendevano un rendimento diverso da parte del bomber serbo che è rimasto a secco per alcune partite anche a causa di alcuni infortuni che hanno compromesso il suo rendimento.

Il gol contro il Friburgo, nella sfida di ritorno in Germania, ha sbloccato il suo digiuno anche se in campionato l’ultima rete messa a segno risale al 7 febbraio contro la Salernitana. Intanto, durante questa pausa delle Nazionali, Vlahovic ha trovato nuovamente la via del gol con la sua Serbia nella vittoria contro la Lituania. La sua rete è stata discussa dai tifosi juventini che sui social si sono scatenati contro Massimiliano Allegri, ritenuto il responsabile del rendimento altalenante di Vlahovic.

Ultime Juventus: c’è un nuovo caso Allegri, tutta colpa di Vlahovic

La rete di Vlahovic con la Serbia ha messo in dubbio il futuro di Allegri sulla panchina della Juventus. Ecco cosa sta succedendo.

I tifosi bianconeri sui social si sono scatenati nei confronti del tecnico bianconero. C’è chi giudica in maniera negativa il suo operato anche in virtù delle prestazioni deludenti di Dusan Vlahovic con la maglia della Vecchia Signora. Ieri, nel corso della partita tra Serbia e Lituania, il bomber ex Fiorentina ha trovato il gol su azione e tanto entusiasmo. Ecco perché c’è chi giudica in malo modo la gestione tecnica di Allegri che, secondo molti tifosi, non agevola le prestazioni di Vlahovic. Ecco perché, secondo tanti supporters della Juventus, con un altro allenatore sulla panchina bianconera, l’attaccante potrebbe tornare ai suoi standard naturali, che ha già fatto vedere durante la sua esperienza in Italia alla Fiorentina. Nuove critiche che gettano ombre riguardo il futuro alla Juventus per la prossima stagione di Allegri, la sensazioni di alcuni tifosi e che il tecnico non metta nelle condizioni giuste Vlahovic che alla Juventus non si esprime al meglio.