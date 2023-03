Boomerang Nazionali, la Juventus mastica amaro: attaccante KO

Boomerang Nazionali, la Juventus ne perde un altro impegnato con gli azzurrini. Ecco di chi si tratta. Attaccante KO

Se l’Italia, contro l’Inghilterra, dopo moltissimi anni, non ha schierato nemmeno un giocatore bianconero, non è successo così con le varie rappresentative minori. E di problemi, la Juve, ne ha avuti altri.

In questo caso non parliamo di un giocatore della Prima Squadra di Massimiliano Allegri, ma di un elemento che gioca nella Primavera guidata da Paolo Montero. Il nome è quello di Luis Hasa, 19 anni, trequartista, che alla mezz’ora della sfida tra l’Italia Under 19 e la Slovenia ha chiesto il cambio per quello che è sembrato un problema muscolare. Un problema per il tecnico dei giovani bianconeri che sta facendo un ottimo lavoro soprattutto vedendo come Allegri ha deciso di puntare sui ragazzi che escono fuori dal settore giovanile che, senza mezzi termini, sono già ritenuti pronti dall’allenatore per essere buttati nella mischia con i grandi.