Calciomercato Juventus, al via il dopo Vlahovic: 40 milioni

Calciomercato Juventus, al via il dopo Vlahovic: i bianconeri hanno deciso su chi puntare in caso di addio del serbo. Servono almeno 40 milioni

Dusan Vlahovic potrebbe portare portare molti milioni di euro nelle casse della Juventus. Ma dal proprio canto la società bianconera spera di tenerlo il giocatore. Vorrebbe dire, quasi certamente, di aver superato i problemi extra campo e soprattutto avere conquistato la qualificazione Champions per la prossima stagione.

Ovvio che il futuro di un attaccante come Vlahovic sia legato ai risultati sportivi che potrebbe regalare alla società bianconera quella tranquillità che serve per tenere i big. In caso contrario, con i milioni e anche tanti che potrebbero arrivare dalla Premier League soprattutto, un addio purtroppo appare non certo ma quasi. Ed è per questo che dentro la Continassa da un poco di tempo sono iniziate le valutazioni. E un obiettivo chiaro la Juve ce lo avrebbe nel mirino.

Calciomercato Juventus, Hojlund è il dopo Vlahovic

Il nome è quello del ventenne Hojlund dell’Atalanta. Quattordici le reti in stagione per l’attaccante che la scorsa settimana, inoltre, ha debuttato con la nazionale della Danimarca segnando una tripletta contro la Finlandia.

Il cartellino ovviamente non è prezzo di saldo, servono almeno 40 milioni di euro per strapparlo alla Dea ma i soldi che dovrebbero arrivare, semmai, da una cessione di Vlahovic dovrebbero essere anche il doppio. Insomma, l’investimento si potrebbe fare. E ormai la Juve ha deciso su chi puntare.