Dalla Juventus alla Roma: ‘Furia Rossa’ Mou, svolta immediata

La Roma è pronta a beffare la Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato. Mourinho vuole puntare si di lui per migliorare la sua rosa.

E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a lanciare la “bomba” di mercato che vede come rivali fuori dal campo Juventus e Roma. Mourinho ha le idee chiare per quanto riguarda il futuro in giallorosso, lo Special One ha in mente una lista di giocatori che servono per migliorare l’organico a sua disposizione. Ecco perché ad avere la peggio può essere il club bianconero che rischia di perdere per sempre il talento.

Dopo ave preso Matic e Dybala, lo scorso anno, Mourinho ha in mente un’altra serie di colpi a parametro zero per la prossima stagione. Tutte operazioni convenienti, sotto il punto di vista economico finanziario, e alla portata della Roma che sfrutterà ancora una volta il mercato degli svincolati per alzare il livello qualitativo della rosa. A farne le spese, questa volta, può essere la Juventus visto che lo Special One ha puntato dei talenti che sono anche in orbita Vecchia Signora.

Una situazione particolare che andrà chiarita nei prossimi mesi. Anche se il duello tra le due società italiane è già iniziato fuori dal campo con le due dirigenze a lavoro con i vari agenti e intermediari per provare a prendere il calciatore. Ecco le ultime novità su questa possibile trattativa di mercato che potrebbe concretizzarsi a luglio e che prevede l’acquisto un grande talento.

Ultime calciomercato Roma: beffata la Juventus, Mourinho decisivo

A giugno sarà svincolato. Il calciatore è un obiettivo concreto della Roma per il prossimo calciomercato.

L’intenzione dei giallorossi è quello di strapparlo alla Juventus che già da tempo si era messa sulle tracce del terzino del Benfica Grimaldo che saluterà il Portogallo in estate nel corso della sessione di calciomercato 2023. La decisione del giocatore è ormai chiara: lascerà le Furie Rosse per andare in un altro club. I bianconeri già nel corso dell’estate scorsa si erano messi sulle tracce del giocatore ma la volontà del club portoghese di tenerlo ancora un altro anno è stata decisiva. Adesso le cose possono cambiare, il suo contratto in scadenza a giugno 2023 non sarà rinnovato per volontà dello stesso calciatore, e la Roma è pronta ad approfittarne. Ecco perché adesso Grimaldo, dopo 292 presenze al Benfica con 24 gol e 63 assist, ha deciso di lasciare il club portoghese per tentare una nuova esperienza in un altro campionato. Il suo obiettivo è quello di continuare a migliorare e a vincere trofei in un’altra nazione. La Serie A è una delle priorità di Grimaldo che dovrà scegliere tra Juventus e Roma.