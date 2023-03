Juventus-Verona, Kostic out: la doppia allegrata che non ti aspetti

Juventus-Verona, si pensa già al possibile undici che Allegri potrebbe mandare in campo contro gli scaligeri sabato prossimo.

La sosta per le nazionali ha permesso alla Juventus di tirare il fiato dopo una lunga serie di partite ravvicinate. Ne aveva probabilmente bisogno la squadra di Massimiliano Allegri, in vista di un finale di stagione che può regalare ancora diverse sorprese.

La Signora, infatti, è in lotta su tre fronti. In campionato prosegue senza particolari intoppi la rimonta sul quarto posto, indispensabile per poter giocare la Champions League anche l’anno prossimo. I bianconeri hanno reagito alla grande dopo la penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva in merito al caso plusvalenze. E adesso sono a soli sette punti dal Milan quarto in classifica. Un divario niente male se consideriamo che la Juventus ha quindici punti in meno in classifica. Graduatoria che tuttavia potrebbe ancora essere rivoluzionata se il Collegio di Garanzia del Coni accoglierà il ricorso dei legali del club, annullando di conseguenza la penalizzazione. Juve che nel mese di aprile sarà impegnata anche in Europa League e in Coppa Italia. In campo continentale si contenderà un posto in semifinale con i portoghesi dello Sporting, mentre nella competizione nazionale è in programma una succulenta doppia semifinale con l’Inter.

Juventus-Verona, suggestione Iling-Junior al posto del serbo

Prima di pensare alle coppe Allegri vuole continuare a mietere successi in campionato. Il prossimo impegno è con il Verona terzultimo in classifica, che sabato farà visita alla Juventus all’Allianz Stadium. Una partita da vincere a tutti i costi per dare continuità alla vittoria pre-sosta con l’Inter a San Siro, decisa da una rete di Filip Kostic.

L’esterno serbo, ormai diventato un “intoccabile” per il tecnico livornese, si è appena fatto male con la sua nazionale e quasi certamente salterà la sfida con gli scaligeri. Allegri dovrà dunque trovare una soluzione per la fascia sinistra, considerando che Chiesa non è al meglio e che Alex Sandro non ha ancora smaltito l’infortunio. A fare le veci di Kostic sulla corsia mancina potrebbe essere il classe 2003 Samuel Iling-Junior, reduce dalla convocazione con l’Inghilterra Under-20. In lizza per una maglia da titolare anche De Sciglio, che in passato è stato più volte adattato a sinistra.