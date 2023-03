Squadra cacciata via: sorteggio annullato, la comunicazione è UFFICIALE

Squadra cacciata via, numerose le proteste nel paese dopo la qualificazione della nazionale: la Fifa potrebbe prendere una decisione drastica.

In origine si sarebbe dovuto disputare due anni fa, nel 2021. Ma all’epoca si mise di traverso il Covid, costringendo la Fifa a rinviare tutto, come del resto è avvenuto per altre manifestazioni internazionali. L’attesa, tuttavia, è giunta ormai al termine: in Indonesia è tutto pronto per la 23esima edizione del Mondiale di calcio Under-20.

Ulteriori nuvole nere, però, si stagliano all’orizzonte. La Fifa, infatti, nella giornata di ieri si è vista costretta ad annullare il sorteggio che avrebbe composto i gironi, fissato originariamente per il prossimo 31 marzo. Il motivo? La qualificazione di Israele, paese con cui l’Indonesia – la nazione a maggioranza musulmana più popolosa al mondo – non ha rapporti diplomatici formali, appoggiando la causa palestinese. I gruppi islamici conservatori sono insorti e l’organismo che governa il calcio mondiale ha agito di conseguenza. Una situazione imbarazzante, che rischia di far saltare tutto. Resta da capire se l’ex presidente dell’Inter Erick Tohir, attuale presidente della Federazione calcistica indonesiana, riuscirà in poco tempo a trovare una soluzione.

Squadra cacciata via, a rischio il Mondiale Under-20 in Israele

Non è da escludere che la Fifa propenda per cambiare sede in extremis: soluzione che peraltro ha già sperimentato in passato. La notizia riguarda indirettamente anche la Juventus. Tra i protagonisti del prossimo Mondiale Under-20 dovrebbe esserci Samuel Iling-Junior, il classe 2003 che si è messo in luce proprio in questa stagione, collezionando qualche presenza anche in prima squadra.

L’esterno dovrebbe far parte della spedizione dell’Inghilterra, che guarda caso è proprio la selezione con cui Israele ha strappato la qualificazione lo scorso giugno, arrivando a giocare la finale del campionato europeo Under-19. Stando a quanto riporta il sito ABC News, se l’Indonesia non riuscisse a risolvere i suoi problemi nei confronti della partecipazione di Israele, la federazione calcistica nazionale rischia di essere sospesa dalla Fifa. Tale sanzione potrebbe impedire all’Indonesia di prendere parte alle qualificazioni asiatiche per la Coppa del Mondo 2026 che inizierà ad ottobre.