Ultim’ora Conte: UFFICIALE, si sono detti addio

L’annuncio ufficiale del club ha reso noto l’addio di Antonio Conte: c’è anche il comunicato.

La notizia era nell’aria, ma ora ha raggiunto anche i crismi dell’ufficialità: Antonio Conte non è più l’allenatore del Tottenham.

A renderlo noto è stato il club inglese con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. Gli Spurs hanno ufficializzato l’addio del tecnico salentino, con il quale hanno trovato l’accordo per la rescissione consensuale del contratto. Dopo le recenti dichiarazioni in conferenza stampa, infatti, le divergenze tra Conte e il Tottenham si erano fatalmente acuite. Era ormai solo questione di tempo prima che si trovasse l’accordo definitivo per il ribaltone in panchina in casa Tottenham. L’ora è scoccata: Conte non è più il tecnico del Tottenham. Ecco il comunicato ufficiale:

“Possiamo annunciare che Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo (rescissione consensuale, ndr). Abbiamo raggiunto la qualificazione in Champions League nella prima stagione di Antonio al Tottenham. Ringraziamo Antonio per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro. Cristian Stellini assumerà la squadra come Acting Head Coach per il resto della stagione, insieme a Ryan Mason come Assistant Head Coach.

Ecco le parole di Levy: “Ci restano 10 partite di Premier League e dobbiamo lottare per un posto in Champions League. Dobbiamo tutti unirci. Tutti devono farsi avanti per garantire il massimo risultato possibile per il nostro club e per i nostri fantastici e leali sostenitori”.