Zidane firma e si sceglie il “figliol prodigo”: la Juventus ora sa tutto

Non c’è due senza tre. L’inflazionatissimo modo di dire stavolta potrebbe calzare a pennello. Sì, perché nel futuro di Zinedine Zidane potrebbe esserci ancora il Real Madrid. L’allenatore transalpino è legatissimo alla Casa Blanca, dove è stato capace di trionfare sia da giocatore che da allenatore.

Quando nel 2016 fu promosso dalle giovanili per sostituire l’esonerato Rafa Benitez in pochi credevano che fosse in grado di aprire un nuovo ciclo vincente. Ed invece “Zizou” ha lasciato tutti a bocca aperta. Ha vinto tre Champions League di fila, facendo meglio del suo mentore Carlo Ancelotti. E si è consacrato come uno degli allenatori più vincenti della storia del club. A distanza di pochi mesi dal primo addio nell’estate 2018 (all’indomani del passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ndr), l’ex fantasista della Juventus ha accettato la proposta del presidente Florentino Perez, disposto nuovamente ad affidargli la squadra in seguito alle esperienze fallimentari di Lopetegui e Solari. La seconda avventura al timone dei Blancos, tuttavia, non è stata fortunata come quella precedente.

Zidane firma e si sceglie il “figliol prodigo”, Real e “Zizou” più vicini: il tecnico stravede per Arribas

Nell’estate 2021 il suo secondo ciclo a Madrid si è concluso senza grossi sussulti ma non è detto che non possa fare ritorno, per la terza volta, nella capitale spagnola.

Senza panchina ormai da due anni, Zidane non vede l’ora di rimettersi in pista. Sembrava il candidato perfetto per raccogliere l’eredità di Didier Deschamps come commissario tecnico della nazionale francese ma l’ottimo Mondiale dei Bleus – arrivati secondi ad un passo dal secondo trionfo consecutivo – ha stravolto i suoi piani e quelli della federazione. C’è chi lo accosta alla Juventus, con cui il legame è rimasto forte dopo aver vestito la maglia della Signora per diversi anni da calciatore. Non è da escludere, ad ogni modo, che nei prossimi mesi arrivi un’altra chiamata, l’ennesima, da Madrid. Secondo il portale Chafarderias.com, le quotazioni di Zidane salgono giorno dopo giorno. Carlo Ancelotti, infatti, potrebbe non essere riconfermato, specie se non dovesse riuscire a bissare la vittoria della Champions League. Dalla Spagna sostengono che, oltre al recupero di Eden Hazard, Zidane ha in mente di valorizzare il gioiellino delle giovanili Sergio Arribas, che con il tecnico emiliano sta trovando pochissimo spazio in prima squadra.