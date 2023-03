Calciomercato Juventus, ciclone Liverpool: “Pronto ad andare”

Sono sempre tante le voci di calciomercato che riguardano la Juventus soprattutto in questi giorni di pausa del campionato.

La squadra di Allegri ha ripreso ad allenarsi in vista del ritorno in campo fissato per il primo giorno di aprile. Il quarto mese dell’anno sarà cruciale per le ambizioni della formazione bianconera, che si trova impegnata su più fronti.

La dirigenza però in questo periodo deve iniziare a pianificare il futuro. Per le casse del club sarà fondamentale riuscire ad ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Ma in ogni caso bisogna iniziare a pensare agli innesti da effettuare in vista della prossima stagione. La Juventus ha bisogno di giovani di qualità in grado di aprire un ciclo vincente. Ma allo stesso tempo c’è anche la necessità di poter contare su elementi di provata esperienza e spessore tecnico. Fari dunque puntati su diversi obiettivi.

Juventus, il Liverpool pronto a chiudere per Mac Allister

A centrocampo in estate potrebbero esserci diverse novità all’orizzonte. Rabiot si avvicina alla scadenza del contratto e potrebbe non rimanere. Allegri ha lanciato giovani di talento come Fagioli e Miretti, altri torneranno dai prestiti in serie A come ad esempio Ranocchia o Rovella.

Ma come dicevamo serviranno anche dei calciatori di spessore e da tanto si accosta Alexis Mac Allister alla Juventus. Il campione del mondo con l’Argentina oggi gioca nel Brighton ma è destinato a cambiare aria. Come ha riportato però “Football Insider” in pole position per lui ora ci sarebbe il Liverpool di Klopp, pronto a fare un investimento importante. Il Brighton infatti non vuole privarsi del mediano per meno di 70 milioni di sterline. Una cifra molto alta. Sulle sue tracce però ci sarebbe anche il City, facile prevedere per lui un futuro ancora in Premier.