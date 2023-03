Chiudono l’affare dell’estate, ma lo lasciano libero: estasi Juventus

La big vira su un altro difensore e libera la strada alla Juventus: colpo in vista per i bianconeri

La Juventus sta cercando in maniera insistente un nuovo difensore che possa fare coppia con Gleison Bremer dalla prossima stagione.

Danilo e Alex Sandro stanno dimostrando grande affidabilità ma la carta d’identità parla chiaro e la Juventus ha bisogno di ringiovanire il reparto. Anche Leonardo Bonucci non riesce più a dare garanzie, soprattutto dal punto di vista fisico. Rimangono solo Gatti e Rugani ma la società vuole piazzare un colpo di spessore in difesa per poter tornare ad essere competitiva anche in Europa. Non basterà quello per rivoluzionare la rosa ma è sicuramente un punto di partenza importante per un rinnovamento concreto. Ormai da tanti mesi la Juventus ha un pallino ben preciso: si tratta di Evan N’Dicka, difensore francese di origini camerunesi classe ’99. Il centrale dell’Eintracht Francoforte è in scadenza a giugno 2023 e ha già confermato che non rinnoverà col club tedesco, con cui di recente ha affrontato il Napoli in Champions League. Di conseguenza rappresenta un’occasione molto allettante a parametro zero e la Juventus non vuole lasciarsela scappare.

Juventus, il Liverpool vira su Gvardiol e molla N’Dicka

Negli ultimi tempi la Juventus ha dovuto fare i conti con l’inserimento di Barcellona e Liverpool per Evan N’Dicka.

I ‘Reds’, però, potrebbero farsi da parte per il difensore francese e virare su un altro grande talento del calcio europeo. Come riportato da ‘Football Insider’, la squadra di Jurgen Klopp sarebbe sulle tracce del gioiello croato Josko Gvardiol. Il centrale classe 2002 è stato il miglior difensore del Mondiale in Qatar. In quella occasione si è consacrato, attirando l’attenzione dei migliori club d’Europa. Attualmente veste la maglia del Lipsia, con cui ha un contratto fino a giugno 2027. Naturalmente il Liverpool deve fronteggiare la concorrenza di club come Real Madrid, Manchester United e Manchester City ma con la probabile cessione di Matip per circa 15 milioni di euro, potrebbe costruire una buona base di partenza per arrivare a Gvardiol. Il croato ha una base d’asta di circa 90 milioni di euro ma il Liverpool potrebbe arrivare a quella cifra tramite delle cessioni illustri. I ‘Reds’ sembrano orientati su Gvardiol e potrebbero allentare la presa per N’Dicka. Di conseguenza per la Juventus si aprirebbe un varco concreto per poter arrivare al centrale francese dell’Eintracht Francoforte.